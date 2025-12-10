Slušaj vest

Ženska rukometna reprezentacija Holandije plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Roterdamu savladala selekciju Mađarske sa 28:23 (14:9).

Srbija - Crna Gora Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Najefikasnija u pobedničkoj selekciji bila je Diona Haušir sa osam pogodaka, dok je pet golova postigla Bo van Vetering.

U selekciji Mađarske po tri gola su postigle Ana Albek, Petra Vamoš, Katrin Klujber i Petra Simon.

Holandiji je ovo prvo polufinale Svetskog prvenstva, nakon 2019. godine, kada je ta selekcija osvojila jedinu zlatnu medalju.

U polufinalu, koje je na programu u petak, Holandija se sastaje sa Norveškom.

Poslednje polufinalistkinje biće poznate nakon večerašnjeg meča između Danske i Francuske (21.00). Pobednik u polufinalu igra protiv Nemačke.

Ne propustiteOstali sportoviSVETSKI ŠAMPION PAO U ROTERDAMU: Holandija srušila Francusku
profimedia-1057742631.jpg
Ostali sportoviJAPANKE UZ DRAMU DO BORBE ZA MEDALJU: Odbojkašice Japana slavile nad Holandijom i plasirale se u polufinale SP
Odbojkašice Japana
Ostali sportoviPJASTRI NAKON TRIJUMFA U HOLANDIJI: Zadovoljan sam pobedom, ima još mnogo trka do kraja sezone
profimedia-1005892760.jpg
Ostali sportoviAUSTRALIJANAC NAJBRŽI U HOLANDIJI: Nova pobeda Oskara Pjastrija u formuli 1
profimedia-0990389467oscar5.jpg

Srbija Farska Ostrva rukometašice Izvor: TV Arena sport/Screenshot