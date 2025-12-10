Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Mladen Bojović sa 20 poena. Ivan Ćirović je dodao 16 poena, dok je Davide Kovač upisao 14 poena.

U ekipi Fenerbahčea, koju sa klupe predvodi srpski trener Slobodan Kovač, najefikasniji je bio Jigit Gulmezoglu sa 19 poena. Adis Lagumdžija je dodao 15 poena, Mirza Lagumdžija je upisao 13 poena, dok je Bartelemi Šinenjeze zabeležio 10 poena.

Revanš je na programu 7. januara u Istanbulu.

Po propozicijama Evropske odbojkaške konfederacije (CEV), za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija tri boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija dva, a poraženi jedan bod. Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje "zlatni set", koji će biti odigran odmah po završetku druge utakmice. "Zlatni set”" se igra do 15 poena.

Pobednik dvomeča između Radničkog i Fenerbahčea će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela između hrvatske Murse i slovenačkog Alpacema.

(Beta)