Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Mladen Bojović sa 20 poena. Ivan Ćirović je dodao 16 poena, dok je Davide Kovač upisao 14 poena.

U ekipi Fenerbahčea, koju sa klupe predvodi srpski trener Slobodan Kovač, najefikasniji je bio Jigit Gulmezoglu sa 19 poena. Adis Lagumdžija je dodao 15 poena, Mirza Lagumdžija je upisao 13 poena, dok je Bartelemi Šinenjeze zabeležio 10 poena.

Revanš je na programu 7. januara u Istanbulu.

Po propozicijama Evropske odbojkaške konfederacije (CEV), za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija tri boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija dva, a poraženi jedan bod. Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje "zlatni set", koji će biti odigran odmah po završetku druge utakmice. "Zlatni set”" se igra do 15 poena.

Pobednik dvomeča između Radničkog i Fenerbahčea će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela između hrvatske Murse i slovenačkog Alpacema.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviDOMAĆIN IDE U BORBU ZA MEDALJE: Rukometašice Holandije pobedile Mađarsku za plasman u polufinale SP
profimedia-1058214031.jpg
Ostali sportoviKUP CEV: Odbojkaši Vojvodine izgubili od Alanje u prvoj utakmici šesnaestine finala
20231018-21-11-56photomaster.jpg
Ostali sportoviTRADICIONALNA MANIFESTACIJA: Međunarodni rvački turnir „Pobednik 2025“ održan je 20. jubilarni put
IMG-dc01fc3e56363203c5e0aea47bebdfdf-V (1).jpg
Ostali sportoviHAOS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA POSLE BORBE DECENIJE! Memić i Nikolić zaratili na društvenim mrežama nakon epskog meča
Almir Memić i Jovan Nikolić

Trening Zvezde pred Šturm Izvor: Kurir