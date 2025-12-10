Slušaj vest

Najbolji učinak u ekipi Karađorđa imao je Aleksandar Gmitrović sa 16 poena, dok su po 15 poena zabeležili Jovan Perović i Lazar Marinović.

U ukrajinskoj ekipi bolji od ostalih je bio Danilo Urivkin sa 21 poenom.

U prvom meču kao domaćin se vodila ekipa Horodoka, dok je ekipa Karađorđa domaćin revanša, koji je na programu sutra od 18.00 u Topoli.

Prema propozicijama takmičenja za pobede od 3:0 i 3:1 dobijaju se tri boda, a za pobedu posle pet setova se dodeljuju dva boda, odnosno za poraz jedan bod.

Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje “zlatni set”, koji se igra odmah po završetku druge utakmice. “Zlatni set” se igra do 15 poena.

Pobednik dvomeča Karađorđe – Horodok igraće u osmini finala (21. i 28. januar) protiv pobednika duela između kiparskog Pafijakosa i solunskog PAOK-a.