Rukometašice Francuske plasirale su se u Roterdamu u polufinale Svetskog prvenstva, pošto su pobedile selekciju Danske sa 31:26 (17:12).
FRANCUSKINJE I DALJE BRANE TITULU: Poznati svi polufinalisti Svetskog prvenstva
Francusku su do pobede vodile Sara Bukti sa osam golova i Klaris Majro sa šest pogodaka.
U selekciji Danske bolja od ostalih je bila Kristina Jorgensen sa 11 pogodaka, dok je Elma Halilčević upisala četiri gola.
Francuska, koja brani titulu svetskog prvaka, u petak u polufinalu igra protiv Nemačke, a istog dana u drugom polufinalu se sastaju Norveška i Holandija.
Selekcija Srbije je ranije eliminisana na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj i Holandiji, zauzevši 12. mesto.
(Beta)
