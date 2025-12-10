Slušaj vest

Francusku su do pobede vodile Sara Bukti sa osam golova i Klaris Majro sa šest pogodaka.

U selekciji Danske bolja od ostalih je bila Kristina Jorgensen sa 11 pogodaka, dok je Elma Halilčević upisala četiri gola.

Francuska, koja brani titulu svetskog prvaka, u petak u polufinalu igra protiv Nemačke, a istog dana u drugom polufinalu se sastaju Norveška i Holandija.

Selekcija Srbije je ranije eliminisana na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj i Holandiji, zauzevši 12. mesto.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviKUP IZAZIVAČA: Odbojkaši Karađorđa iz Topole poraženi u prvom meču šesnaestine finala
20231018-21-13-18photomaster.jpg
Ostali sportoviKUP CEV: Odbojkaši Radničkog izgubili od Fenerbahčea u prvoj utakmici šesnaestine finala
20231018-21-11-06photomaster.jpg
Ostali sportoviDOMAĆIN IDE U BORBU ZA MEDALJE: Rukometašice Holandije pobedile Mađarsku za plasman u polufinale SP
profimedia-1058214031.jpg
Ostali sportoviKUP CEV: Odbojkaši Vojvodine izgubili od Alanje u prvoj utakmici šesnaestine finala
20231018-21-11-56photomaster.jpg

Marko Arnautović trenira pred Šturm Izvor: Kurir