Slušaj vest

Francusku su do pobede vodile Sara Bukti sa osam golova i Klaris Majro sa šest pogodaka.

U selekciji Danske bolja od ostalih je bila Kristina Jorgensen sa 11 pogodaka, dok je Elma Halilčević upisala četiri gola.

Francuska, koja brani titulu svetskog prvaka, u petak u polufinalu igra protiv Nemačke, a istog dana u drugom polufinalu se sastaju Norveška i Holandija.

Selekcija Srbije je ranije eliminisana na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj i Holandiji, zauzevši 12. mesto.

(Beta)