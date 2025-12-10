Slušaj vest

Ekipu Uba su do pobede vodile Aliona Martinjuk i Ana Mihajlović sa po 13 poena, a Katarina Rodić je upisala 10 poena.

U domaćem timu bolja od ostalih je bila Emileta Račeva sa 14 poena, dok su po 12 poena dodale Jana Korolija i Sara Sakradžija.

Crvena zvezda je u utorak u prvom polufinalnom meču u Beogradu savladala ekipu TENT-a sa 3:2 u setovima.

Revanš utakmice su na programu 24. decembra.

Za pobede od 3:0 i 3:1 u setovima dobijaju se tri boda, a pobeda u pet setova donosi dva boda. Poraženi tim nakon pet setova dobija jedan bod.

Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje “zlatni set”, koji se igra odmah po završetku druge utakmice. “Zlatni set” se igra do 15 poena.

(Beta)