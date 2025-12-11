Slušaj vest

Mladi srpski bokser Andrija Trajković nastavlja sa odličnim rezultatima i osvajanjem titula.

Standardni reprezentativac je na prvenstvu Srbije u Subotici prekidom u prvoj rundi pobedio takmičara iz Lazarevca u polufinalu, dok je u finalu pobedio protivnika iz BK Partizan dominantnim nastupom i rezultatom 5:0. Tako je treći put zaredom postao šampion naše zemlje.

Po mnogima on je odradio najbolji meč, čime je dokazao standardni kvalitet za naredne izazove u reprezentaciji. Pre prvenstva Andrija je 10 dana bio u Rusiji s reprezentacijom i tri dana zaredom pobeđivao u mečevima sa reprezentacijom Rusije

Takođe u Makedoniji je stigao do još jedne zlatne medalje prekidom u prvoj rundi.

