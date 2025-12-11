Slušaj vest

Ovo je vest koju je saopštio Skijaški savez Srbije.

Kako se navodi, događaj organizuje Skijaški savez Srbije, u saradnji sa Međunarodnom skijaškom federacijom (FIS) i uz podršku Ministarstva sporta Srbije i Skijališta Srbije.

Ovo takmičenje održaće se samo nedelju dana nakon Zimskih olimpijskih igara u Italiji i okupiće blizu 150 učesnika iz više od 20 zemalja.

Takmičenja će se održati na stazi Karaman greben 7b, koja u potpunosti ispunjava međunarodne standarde za ski kros, navodi se u saopštenju.

