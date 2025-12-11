Slušaj vest

Proslavljeni kik-bokser, Ben Sadik, osuđen je na četiri godine zatovra zbog otmice u Antverpenu.

Sud je utvrdio da Sadik stoji iza otmice radnika zaposlednog u luci Antverpen, koja se dogodila 1. jula 2024. godine. Žrtvu su tada nasilno odveli Sadik i njegova dva saradnika.

Proslavljeni kik-bokser završio iza rešetaka

Trgovina drogom stoji iza čitave priče. Oteti radnik bio je uključen u kriminalne aktivnosti u luci u Antverpenu. Prihvatio je avansno plaćanje za izvlačenje pošiljke kokaina, ali nije uspeo da izvrši zadatak. Kršenje sporazuma unutar kriminalnog podzemlja izazvao je odgovor koji je doveo do njegove otmice. Prema sudskim zapisima, Sadik i njegovi saučesnici odveli su čoveka protiv njegove volje kako bi ga prisilili da im pomogne da dođu do pošiljke. Radnik je pušten pošto je njegova sestra kontaktirala policiju.

Sadik se na kraju suočio sa optužbama za otmicu i pretnje smrću, ilegalno posedovanje oružja i učešće u kriminalnoj organizaciji. Javno tužilaštvo je tokom suđenja održanog u novembru tražilo četvorogodišnju zatvorsku kaznu za slavnog sportistu, a sud je prihvatio zahtev.

Pravni tim čuvenog teškaša zgrožen je presudom i najavljuje žalbu. Sadik tvrdi da je žrtva nameštaljke i da nema dovoljno dokaza protiv njega.

Zanimljivo, presuda samo šest meseci nakon što je Sadik osuđen na 40 meseci zatvora zbog učestvovanja u operaciji pranja novca. Sa bratom Saidom i saradnikom E.Š. učestvovao je u "pranju" 1.2 miliona evra kriminalnih prihoda. Koristili su falsifikovane ugovore o radu, upitne transakcije nekretninama i digitalna plaćanja kako bi prikrili poreklo sredstava dobijenih od kriminalnih aktivnosti.

Sadik iza sebe ima izuzetno uspešnu borilačku karijeru. Svojevremeno je bio izazivač za titulu prvaka teške kategorije "Glory". U karijeri je imao 51 borbu, a ostvario je 38 pobeda i 11 poraza, dok su dve borbe završene "no contest".

