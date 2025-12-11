DEJAN TOMAŠEVIĆ NOVI PREDSEDNIK OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE: Bivši košarkaš izabran na čelo najvažnije sportske organizacije
Dejan Tomašević je izabran za novog predsednika Olimpijskog komiteta Srbije.
Nekadašnji košarkaš nije imao protivkandata na Skupštini OKS, pa je izabran jednoglasno na funkciju - 59 glasova za i nijedan glas protiv. Pre Tomaševića, prvi čovek Olimpijskog komiteta Srbije bio je Božidar Maljković.
Naredne Letnje Olimpijske igre na programu su 2028. godine u Los Anđelesu.
Biografija
Dejan Tomašević je rođen 6. maja 1973. godine u Belom Manastiru. Karijeru je započeo u Proleteru iz Zrenjanina, ali je punu afirmaciju stekao prelaskom u Partizan 1991. godine. U crno-belom dresu Tomašević je izrastao u jednog od najtalentovanijih mladih centara, prepoznatog po izvanrednoj tehnici, pregledu igre i sposobnosti da kreira napad sa niskog posta.
Nakon Partizana, sledili su uspešni periodi u Crvenoj zvezdi i Budućnosti, gde je postao lider tima i osvojio brojne trofeje. Njegove partije nisu prošle nezapaženo ni u inostranstvu, pa je karijeru nastavio u Španiji, najpre u Taukeramici s kojom je igrao finale Evrolige, a zatim u Valensiji. Vrhunac klupske karijere usledio je u Panathinaikosu, gde je, pod vodstvom Željka Obradovića, osvojio nekoliko domaćih trofeja i krunisao sve osvajanjem Evrolige 2007. godine.
U dresu reprezentacije Jugoslavije i Srbije Tomašević je ostvario velike uspehe. Bio je deo zlatne generacije koja je osvojila titule svetskog prvaka 1998. u Atini i 2002. u Indijanapolisu, kao i zlato na Evropskom prvenstvu 2001. u Turskoj. Tu je i bronza sa Evropskog prvenstva 1999. godine.