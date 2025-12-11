Slušaj vest

Dejan Tomašević je izabran za novog predsednika Olimpijskog komiteta Srbije.

Nekadašnji košarkaš nije imao protivkandata na Skupštini OKS, pa je izabran jednoglasno na funkciju - 59 glasova za i nijedan glas protiv. Pre Tomaševića, prvi čovek Olimpijskog komiteta Srbije bio je Božidar Maljković.

Naredne Letnje Olimpijske igre na programu su 2028. godine u Los Anđelesu.

Biografija

Dejan Tomašević je rođen 6. maja 1973. godine u Belom Manastiru. Karijeru je započeo u Proleteru iz Zrenjanina, ali je punu afirmaciju stekao prelaskom u Partizan 1991. godine. U crno-belom dresu Tomašević je izrastao u jednog od najtalentovanijih mladih centara, prepoznatog po izvanrednoj tehnici, pregledu igre i sposobnosti da kreira napad sa niskog posta.

Nakon Partizana, sledili su uspešni periodi u Crvenoj zvezdi i Budućnosti, gde je postao lider tima i osvojio brojne trofeje. Njegove partije nisu prošle nezapaženo ni u inostranstvu, pa je karijeru nastavio u Španiji, najpre u Taukeramici s kojom je igrao finale Evrolige, a zatim u Valensiji. Vrhunac klupske karijere usledio je u Panathinaikosu, gde je, pod vodstvom Željka Obradovića, osvojio nekoliko domaćih trofeja i krunisao sve osvajanjem Evrolige 2007. godine.

U dresu reprezentacije Jugoslavije i Srbije Tomašević je ostvario velike uspehe. Bio je deo zlatne generacije koja je osvojila titule svetskog prvaka 1998. u Atini i 2002. u Indijanapolisu, kao i zlato na Evropskom prvenstvu 2001. u Turskoj. Tu je i bronza sa Evropskog prvenstva 1999. godine.

