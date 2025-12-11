Slušaj vest

Prvenstvo Srbije u boksu za sve uzraste, od kadeta do seniora, održano je u Subotici od 2. do 7. decembra. Na takmičenju je učestvovalo više od 70 klubova i ukupno 369 boksera i bokserki.

Bokserski klub Zvezdara Olimp nastupio je sa trojicom takmičara: Konstantinom Došljakom, Markom Glisićem i Elmedinom Gasijem, a u Beograd se vratio sa zlatnom i srebrnom medaljom, kao i peharom za najboljeg kadeta Srbije.

Četiri pobede do trona

Mladi Došljak ostvario je izuzetan rezultat osvojivši titulu prvaka Srbije u kadetskoj konkurenciji. Do finala je stigao preko osmine finala, četvrtfinala i polufinala, beležeći pobede iz meča u meč. U sva četiri nastupa pokazao je tehničku superiornost, izuzetnu zrelost i fizičku spremnost.

Žiri sastavljen od jugoslovenskih bokserskih legendi, predvođen Mirkom Puzovićem, proglasio ga je i najboljim kadetom Srbije, a pehar mu je uručio šampion Vukašin Dobrašinović.

Ovaj uspeh dodatno dobija na težini imajući u vidu da je Konstantin početkom godine, u nesrećnom događaju, ostao bez delova prstiju. Uprkos tome, već u decembru je postao državni prvak i simbol upornosti i borbenosti.

Sport im je ljubav

Srebro i sjajan debitantski nastup

Drugi predstavnik kluba, Marko Glisić, stigao je do finala iako pre šampionata nije imao nijedan zvaničan meč. Ostvario je dve pobede u eliminacijama, a u borbi za zlato pružio je snažan otpor iskusnom reprezentativcu Srbije, osvojivši zasluženu srebrenu medalju.

Borben nastup uprkos porazu

Treći član ekipe, Elmedin Gasi, eliminisan je u ranoj fazi takmičenja, ali je pokazao veliku borbenost i hrabrost, ostavljajući odličan utisak.

Mali klub veliki rezultati

U konkurenciji više stotina takmičara, činjenica da je Zvezdara Olimp sa samo tri boksera imao dva finalista i osvojio zlato, srebro i pehar za najboljeg kadeta, potvrđuje da se u ovom klubu stvaraju vrhunski sportisti.

Za rezultate je zaslužan trener i osnivač kluba Zlatko Došljak, nekadašnji šampion i reprezentativac Srbije, koji uprkos skromnim uslovima i ograničenim terminima u SC „Olimp“ uspeva da izgradi šampionski tim.

- Sama medalja ima još veću težinu jer je do nje došao sa četiri pobede, a početkom godine je, nesrećnim slučajem i krivicom sada već optuženog trećeg lica, ostao bez delova prstiju. A ipak je već iste godine, u decembru, postao prvak Srbije i najbolji kadet. Može da bude primer i podstrek svakom detetu, pa čak i odraslom koji prolazi kroz tešku životnu situaciju da se u životu treba boriti i nikada ne predavati. Bog svojim vojnicima ponekad daje teške izazove kako bi ih još više ojačao, a moj junior je postao simbol hrabrosti i pravi zvezdarski šampion, kako u sportu, tako ništa manje i u životu – izjavio je Zlatko Došljak.