Jedan je od najvećih rukometaša sveta svih vremena, a i generalno velika svetska sportska zvezda. Obeležio je jednu epohu, a nama je dodatno zanimljiv zbog svog porekla.

Nikola Karabatić je rođen u Nišu i ima srpske i hrvatske korene. Njegov otac Branko poreklom je Hrvat. Rođen je u Vrisinama pored Trogira. Branko se profesionalno bavio rukometom, pa ga je karijera odvela u Niš gde je i upoznao Nikolinu majku Radmilu koja je rođena u Aleksincu.

Kada je Nikola napunio tri godine porodica Karabatić se preselila u Francusku, gde je rođen njegov brat Luka koji takođe napravio sjajnu rukometašku karijeru.

Prve rukometne korake Nikola je Kolmaru početkom 90-ih, a a prve seniorske utakmice odigrao je u Monpeljeu 2000. godine, a sa njima je i po prvi put postao šampion Lige šampiona 2003.

Nakon Monpeljea, seli se u nemački Kil gde je postao jedan od najboljih igrača, te 2007. osvaja svoj drugi naslov Lige šampiona sa Kilom, 2008. je bio proglašen najboljim igračem u Nemačkoj.

Nakon epizode u Nemačkoj, vraća se u Monpelje, ali nakon četiri sezone prelazi u katalonskog velikana Barselonu, gde osvaja svoju treću Ligu šampiona 2015. Nakon šampionske sezone u Kataloniji, seli se u Pariz, gde je i završio svoju blistavu karijeru.

Reprezentacija

Veličanstvene uspehe ostvario je Nikola sa nacionalnim timom Francuske. Ima tri zlatne medalje na Olimpijskim igrama (2008, 2012, 2021) i srebro iz Rija 2016. godine. Četvorostruki je šampion Evrope i sveta.

Ostaće zapamćeno njegovo rivalstvo sa velikim Mikelom Hansenom koji je, zajedno sa Nikolom, obeležio jednu eru rukometa.

Nikola je sinonim za francuski rukomet.

Rušenje Hrvata

Najdražu medalju u karijeri Nikola je osvojio u Zagrebu 2009. godine.

U velikom finalu Svetskog prvenstva Francuska je savladala domaćina Hrvatsku, a junak trijumfa bio je Karabatić. Meč u Zagrebu obeležio je fizički sukob između Karabatića i Ivana Balića, koji je dodatno podigao tenziju u dvorani.

Karabatić i Balić su bili veliki rivali koji su obiležili tu rukometnu sekvencu, Balić je očajnički želeo još jedno zlato pored onog sa OI 2004. i sa Svjetskog prvenstva u Portugalu 2003. sa velikih takmičenja, ali mu je Karabatić u par navrata oduzeo najsjajnije odličje.

"Najdraža titula mi je ta sa Svetskog prvenstva u Hrvatskoj 2009. Mama i tata su bili u publici, gledali su utakmicu s tribina, a to je trenutak karijere koji nikad neću zaboraviti, pred 15.000 Hrvata koji su bili protiv mene... Joj, to nikad neću zaboraviti", rekao je svojevremeno Nikola.

Imao je poseban motiv protiv Hrvata.

"Ja sam i Srbin i Hrvat. Imam korene u obe zemlje i na to sam jako ponosan. Francuska je moja domovina, ali mi je drago što vučem korene iz bivše Jugoslavije. Zbog oca ću zauvek pamtiti finale protiv Hrvatske. Bile su to dva najbolja tima u pet godina, prepuna Arena, 15.000 ljudi i svi su bili protiv nas i protiv mene. Sećam se kad su se pevale himne, znam kako teško je bilo mom tati, njegov sin igra protiv Hrvatske u finalu Svetskog prvenstva. Kada je počela himna, a himna Hrvatske je jako lepa, počeo sam da plačem, bilo je stvarno čudno i video sam kako mi je otac osećao, razmišljao sam o njemu", izjavio je jednom prilikom Karabatić.

Obožava Srbe i Srbiju

Nikola priča srpski jezik, poznaje srpsku kulturu i druži se sa srpskim sportistima. Videli smo ga na Olimpijskim igrama u Parizu kako provodi vreme sa Novakom Đokovićem, ali reprezentacija nije dolazila u pitanje. Jedini izbor mu je bila Francuska, mada se oseća "i kao Srbin i kao Hrvat".

Čitav život je proveo u Francuskoj, ali je najavio da će u penziji više vremena provoditi u Srbiji i Hrvatskoj.

"Siguran da ću decu naučiti da govore hrvatski i srpski jer mi je to jako bitno. Ipak sam Balkanac, ponosan sam na svoje korene, tamo imam kuću i porodicu i želim da mi deca znaju odakle su im koreni", rekao je Karabatić.

Nikola je od 2011. godine u vezi sa bivšom gimnastičarkom Žeraldin Pie sa kojom ima sina Aleka.