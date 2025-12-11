Slušaj vest

"Uloga predsednika OKS jeste funkcija, ali je mnogo više od toga. To je obaveza prema zemlji, vrhunskim sportistima, trenerima i deci koja tek ulaze u sport. Olimpijski komitet Srbije može i mora bolje. Ako postoji trenutak za velike stvari, to je sada", rekao je Tomašević.

Dejan Tomašević izabran je za novog predsednika Olimpijskog komiteta Srbije na Sednici skupštine OKS održanoj u Etnografskom muzeju u Beogradu.

On je naglasio da su pripreme Tima Srbije za Olimpijske igre u Los Anđelesu prioritet.

Novi predsednik zahvalio se svom prethodniku Božidaru Maljkoviću i njegovom timu na rezultatima ostvarenim u proteklim olimpijskim ciklusima, kao i svima koji su doprineli razvoju OKS kroz istoriju.

Tomašević je istakao da će sportisti i njihovi treneri ostati u centru delovanja Komiteta, ali da je neophodno jače povezivanje sa naukom, zdravstvom, tehnologijom i savremenim svetskim praksama.

"Neću obećavati ono što ne mogu da ispunim. Biće izazova, ali ćemo ih rešavati zajedno. Ono što mogu da garantujem jesu rad, odgovornost, otvorenost i potpuna posvećenost. OKS mora da bude stub partnerstva sa Ministarstvom sporta", naglasio je on.

Među prioritetima naveo je unapređenje sportskih programa OKS, jačanje međunarodne sportske diplomatije, kao i rad na trajnim projektima poput Olimpijske kuće i muzeja posvećenog olimpijskoj istoriji Srbije.

Tomašević je podsetio i na značaj učešća OKS u pripremama za izložbu Ekspo 2027 u Beogradu, čija je jedna od ključnih tema sport.

(Beta)