Crvena zvezda je apsolutni vladar Superlige Srbije u džudou.

Pehar namenjen šampionu najjačeg domaćeg ekipnog takmičenja osmi put ostaje u posedu bogate klupske riznice u Ljutice Bogdana. Crveno beli u sastavu kapiten Nemanja Majdov, Strahinja Bunčić, Pavle Petrović, Bajsangur Bagajev, Filip Jovanović, Sos Hačatrjan, Mateja Stošić, Tevdor Seknijašvili, Darko Topalović, Mihajlo Simin, Vasilije Grujičić, Islam Šogenov, Miljan Radulj, Vidak Maljević, Lazar Ždrale sa trenerima Ljubišom Majdovim, Davidom Radulovićem, Nikolom Nikolićem, Bojanom Došenom, Andrijom Đurišićem, Nemanjom Nikolićem, Mirkom Poznanovićem i Šintaro Čiharom u velikom finalu odmerili su snage sa odličnim timom Proletera iz Zrenjanina i ubedljivo slavili sa 3:0.

Stojan Vujko predsednik UO DŽK Crvena zvezda nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom.

- Hvala svima na čestitkama, hvala mom timu na još jednom izvanrednom izdanju i osvojenom zlatu. Trofej je osvojen u fantastičnoj borbi sa Proleterom iz Zrenjanina a medalje su osvojene u zaista sjajnoj sportskoj atrmosferi. U subotu smo imali ženska takmičenja, Partizan je osvojio prvo, Zvezda drugo mesto dok su bronze pripale Žadrameriji i Proleteru. Ukratko iza nas su dva predivna dana za džudo i za sport uopšte- istakao je Stojan Vujko, predsednik UO DŽK Crvena zvezda i potpredsednik Džudo saveza Srbije.

O odličnoj organizaciji, fantastičnoj atmosferi i vrhunskom džudou koja je viđena na Superligi i Ekipnom prvenstvu Srbije za žene Stojan Vujko kaže:

- Koliko su za naše takmičare i razvoj srpskog džudoa uopšte važna međunarodna ekipna takmičenja, kao što je Liga šampiona, istakao bih da posebno volim domaće prvenstvo, jer se tu susreću naši najbolji džudisti i džudistkinje. Kao što znate, naši takmičari na evropskim i svetskim prvenstvima redovno postižu fantastične rezultate, i to ne u jednoj kategoriji. Imamo više kategorija u kojima osvajamo vrhunske plasmane, a upravo ti sportisti su bili u Šumicama ovog vikenda -zaključio je Stojan Vujko.

Zvezdin pobednički put ka još jednom zlatu, očekivano je najavio prekaljeni džudo as Strahinja Bunčić. Vođen Zvezdinim navijačima sa tribina Šumica, odlično je vodio meč protiv nezgodnog borca, Matije Jeremića. Bunčić je sa dva jukoa a zatim i wazarijem doneo je prvi bod Zvezdi u duelu sa Proleterom u kategoriji do 66 kilograma. Mateja Stošić nije imao ni malo lak posao sa Denisom Jurakićem prekaljenim džudo šampionom. Stošić ga baca prvo baca na wazari ali onda u rovovskoj borbi uspeva da nađe rešenje i plasira još jednom bacanje koje je ocenjeno drugim wazarijem što je značilo 2:0 za tim iz Ljutice Bogdana. Mihajlo Simin je u izuzetno napetom duelu sa Dušanom Sarićem bacio prvo na wazari a zatim i na juko da bi u zahvatu rešio konačno pitanje pobednika i osvajača trofeja šampiona.

- Imali smo zaista dva fantastična dana. Čestitao bih svim našim momcima na ovom završnom rezultatu. Godina je duga, takmičimo se individualno širom sveta, a ovo nam je već osma titula zaredom. Danas su i naši mlađi borci pokazali da su dostigli nivo, da mogu da konkurišu za prvi tim, da osvajaju titule i da se snađu u ekipnoj konkurenciji. Što se tiče publike imali ste priliku da osetite atmosferu, ovo je potpuno drugačiji format u odnosu na individualna takmičenja. Ovde se radi ekipno, za svoj klub, i sportisti moraju da izađu iz svoje zone komfora i da se bore jedni za druge. Pokazali su da su hrabri momci na koje možemo da računamo u budućnosti. Isto tako i iskusniji članovi kluba su još jednom dokazali kvalitet, svi do jednog - istakao je Nikola Nikolić, sportski direktor DŽK Crvena zvezda.

Džudisti Proletera još jednom su dokazali svetsku klasu. Pod vođstvom iskusnog stratega, Nikole Savatovića ušli su u veliki završnicu Superlige Srbije.

- Pre svega želim da čestitam Zvezdi na osvajanju titule i mojim momcima na sjajnim borbama i zvanju vicešampiona. Čestitam i osvajačima bronze, Kinezisu i Partizanu, odnosno Kinezisu i Vitezu. Moji momci su se borili odlično. U polufinalu smo pobedili 4:0, ušli u finale, što nam je i bio cilj. Možda smo mogli da dobijemo nešto drugačiji raspored kategorija, jer bi nam to više odgovaralo, ali krenulo se od 66 kilograma gde nas je čekao Strahinja Bunčić, peti na Olimpijskim igrama i pobedio je Matiju Jeremića. To je bio očekivano težak meč, znali smo da može da ode na obe strane. Nadali smo se da će Matija iznenaditi, ali Zvezda je povela 1:0. Generalno, nadali smo se da možemo da uzmemo još koji meč i da meč bolje otvorimo, ali čestitke Zvezdi — zaslužena pobeda. Nivo džudoa je izuzetno visok. Videli ste ovde veliki broj osvajača juniorskih, evropskih i svetskih medalja, kao i mnogo olimpijaca. Džudo je u velikom usponu, što je fenomenalno za sport, kao što sam rekao i u subotu, publika je bila fantastična. Sjajna atmosfera, sjajna podrška istakao je Nikola Savatović trener Proletera.