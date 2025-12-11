Slušaj vest

"Na prošlom evropskom krosu u Antaliji odustao sam zbog povrede. Godinu ranije imali smo surov kros u Briselu, moj prvi evropski. Mislim da ću ovog puta zablistati i plasirati se među deset najboljih. Oporavio sam se, imao dobre pripreme i čini mi se da sam spreman za jaku konkurenciju", rekao je Ćatović.

Osim Ćatovića, u Lagoi će trčati i njegova klupska koleginica iz Novog Pazara Mejra Mehmedović. Uz dvoje juniora biće trener Rifat Ziljkić i selektor Edin Zuković.

Mehmedović je 2024. u Antaliji bila najbolja u brojnoj ekipi Srbije, a završila je kao 29. kod juniorki.

Novopazarski atletičari u Portugalu su osvojili dve srebrne evropske medalje u krosu. Elzanu Bibiću to je uspelo 2019. godine u Lisabonu u uzrastu mlađih seniora, a Ameli Terzić Ljajić u Albufeiri 2010. u konkurenciji juniorki.

"Ćatović i Mehmedović su mesto u reprezentaciji obezbedili zahvaljujući medaljama na šampionatu Balkana. U zadovoljavajućoj su formi, ali kros je uvek zagonetka. Videćemo kako će da se snađu. S obzirom da su u zrelim juniorskim godinama, očekujem da se možda uključe i u borbu za medalje", naveo je trenr Ziljkić.

Juniori i juniorke u Lagoi će nastupiti na deonici od 4.290 metara. Nedeljna trka juniorki zakazana je za 11.30 po srednjeevropskom vremenu (09.30 po lokalnom), dok će juniori na stazu 30 minuta sata kasnije.

