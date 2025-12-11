Zimsko pojedinačno i ekipno prvenstvo Srbije u plivanju za juniore i u apsolutnoj konkurenciji održaće se u Novom Sadu, na bazenu "SC Кlisa" od petka 12. decembra do nedelje 14. decembra 2025. godine
PLIVANJE
PLIVAČKI SPEKTAKL U NOVOM SADU: Za vikend zimsko pojedinačno i ekipno prvenstvo Srbije
Takmičenje će biti pojedinačno i ekipno i počeće sa jutarnjim trkama u 10:00 (raspliv u 09:00) i sa finalima u 17:00 (raspliv u 16:00).
Zvaničan trening biće u četvrtak 11.12.2025. godine od 16:30 do 18:00.
Plivački savez Srbije zadržava pravo da izmeni satnicu i redosled disciplina o čemu će svi biti blagovremeno obavešteni.
Takmičenje će biti otvoreno za publiku, ali da će se ulaz naplaćivati 300 dinara dan ili 800 dinara komplet za sva 3 dana.
Ulazak na objekat će biti organizovan i kontrolisan.
