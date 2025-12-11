Slušaj vest

Takmičenje će biti pojedinačno i ekipno i počeće sa jutarnjim trkama u 10:00 (raspliv u 09:00) i sa finalima u 17:00 (raspliv u 16:00).

Zvaničan trening biće u četvrtak 11.12.2025. godine od 16:30 do 18:00.

Plivački savez Srbije zadržava pravo da izmeni satnicu i redosled disciplina o čemu će svi biti blagovremeno obavešteni.

Takmičenje će biti otvoreno za publiku, ali da će se ulaz naplaćivati 300 dinara dan ili 800 dinara komplet za sva 3 dana.

Ulazak na objekat će biti organizovan i kontrolisan.