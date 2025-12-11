Slušaj vest

MOK je u saopštenju naveo da sportisti "imaju osnovno pravo na pristup sportu širom sveta i da se takmiče bez političkog mešanja ili pritiska vladinih organizacija".

Ta poruka podrške biće dobrodošla u Rusiji i Izraelu, čiji sportisti su se suočavali sa diskriminacijom, a dolazi manje od tri godine od Olimpijskih igara u Los Anđelesu.

Ažurirana strategija o Rusiji utvrđena je na takozvanom Olimpijskom samitu, sastanku kojim je predsedavala predsednica MOK Kirsti Koventri, a kome su prisustvovali ključni akteri olimpijske porodice.

"Sprovođenje će zahtevati vreme", navodi se u saopštenju i dodaje da bi upravno telo svakog sporta trebalo da odluči kako da definiše omladinske događaje.

Najnoviji potez za ublažavanje sportske izolacije Rusije MOK može da primeni na sopstveno takmičenje, Olimpijske igre mladih, koje će se 2026. godine održati od 31. oktobra do 13. novembra u Dakaru u Senegalu.

Ruske ekipe klupske i reprezentativne su potpuno isključene iz međunarodnog fudbala, atletike i drugih sportova otkako je počeo napad na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Mala grupa ruskih i beloruskih sportista učestvovala je kao neutralna u pojedinačnim sportovima na Olimpijskim igrama u Parizu prošlog leta.

Ruski i beloruski sportisti polako se vraćaju takmičenjima kao neutralni u zimskim sportovima, a neki od njih dobili su dozvolu da učestvuju na kvalifikacionim takmičenjima za Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini u februaru.

