Karađorđe je u prvoj utakmici dvomeča, koja je u sredu takođe bila odigrana u Topoli, izgubio 1:3.
Ostali sportovi
KUP IZAZIVAČA: Odbojkaši Karađorđa eliminisani u šesnaestini finala
Odbojkaši Karađorđa iz Topole nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Kupa izazivača, pošto su u revanš utakmici šesnaestine finala, na svom terenu izgubili od ukrajinskog Horodoka 0:3 (16:25, 14:25, 23:25).
Najefikasniji u ekipi Karađorđa u revanš meču bio je Aleksandar Gmitrović sa sedam poena, dok su Jovan Perović i Marko Stefanović dodali po šest poena.
U ekipi Horodoka najefikasniji su bili Oleksandr Naložnji i Artem Smolijar sa po devet poena.
Horodok će u osmini finala igrati protiv pobednika dvomeča između kiparskog Pafijakosa i grčkog PAOK.
(Beta)
