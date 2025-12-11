Slušaj vest

Odbojkaši Karađorđa iz Topole nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Kupa izazivača, pošto su u revanš utakmici šesnaestine finala, na svom terenu izgubili od ukrajinskog Horodoka 0:3 (16:25, 14:25, 23:25).

Najefikasniji u ekipi Karađorđa u revanš meču bio je Aleksandar Gmitrović sa sedam poena, dok su Jovan Perović i Marko Stefanović dodali po šest poena.

U ekipi Horodoka najefikasniji su bili Oleksandr Naložnji i Artem Smolijar sa po devet poena.

Horodok će u osmini finala igrati protiv pobednika dvomeča između kiparskog Pafijakosa i grčkog PAOK.

(Beta)