U maloj sali Gradske opštine Čukaricau četvrtak 11. decembra održan je prijem za reprezentativce Srbije u veslanju, koji su u 2025. godini ostvarili zapažene rezultate na međunarodnoj sceni.

Opština Čukarica ugostila je Martina Mačkovića i Nikolaja Pimenova, osvajače srebrne medalje u disciplini dubl skul na Svetskom prvenstvu u Šangaju, kao i Jovanu Arsić i Elenu Orjabinskaju, koje su u disciplini dvojac bez kormilara ušle u veliko finale i zauzele peto mesto.

Na prijemu je prisustvovao i njihov trener, Nikola Stojić, dugogodišnji reprezentativac i istaknuti sportski radnik, koji je kao trener nacionalnog tima značajno doprineo kontinuitetu rezultata ostvarenih ove godine.

Predstavnicima reprezentacije predsednik opštine i član Veća zadužen za sport uručili su prigodne znakove zahvalnosti kao priznanje za uspehe koje su doneli Srbiji i ugled koji su pružili svojoj opštini.

Đorđe Bulić, člana Veća za sport GO Čukarica, istakao je da mu je bila čast što je ova opština ugostila reprezentativce u veslanju.

„Čukarica je danas imala čast da ugosti naše reprezentativce i da im se zahvali na svemu što su učinili za Srbiju i srpsko veslanje. Lično mi je značilo da porazgovaram sa njima o sportu koji mi nije mnogo poznat. Verujem da će oni tek pokazati koliko vrede Srbiji u buducnosti.

Kao opština nastavljamo da pružamo podršku sportistima koji najbolje predstavljaju i našu zemlju i našu opštinu“, rekao je Bulić.

Kontinuitet podrške sportu

Opština Čukarica već godinu i po dana sprovodi praksu prijema i podrške istaknutim sportistima, klubovima i trenerima sa svoje teritorije, sa ciljem da se prepozna njihov trud, rad i uspesi koji doprinose razvoju sporta u lokalnoj zajednici i šire.

