On je bio sportska ikona, a ona holivudska diva, a njihova priča i dan danas je primer fatalne i neprolazne ljubavi.

Najveća američka glumica u istoriji, neprevaziđena Merlin Monro, bila ja neprežaljena ljubav legendarnog bejzbol igrača Džoa Dimađa.

On je bio sportska ikona, a ona holivudska diva, a njihova priča i dan danas je primer fatalne i neprolazne ljubavi.

Dimađo je bio američki idol, jedna od najblistavijih figura sportskog života u SAD. Bio je miljenik nacije i zauzimao je posebno mesto u srcima svih Amerikanaca.

U bejzbolu je postavljao rekorde kojima niko nikada nije uspeo da priđe. Za 13 godina karijere osvojio je čak devet šampionskih titula sa Jenkijima.

Odlučio je da okonča karijeru 1951. godine, a već naredne upoznao je ljubav svog života - veliku Merlin Monro.

Ljubavna priča

Glumica najpre nije želela da se upozna sa njim. Imala je predrasude o sportistima, mislila je da je arogantan i tupav. Međutim, na nagovor zajedničkog prijatelja je pristala i ubrzo je započeta najveća američka ljubavna priča u istoriji.

Par se venčao 18 meseci nakon upoznavanja u San Francisku, a događaj je nazvan svadbom veka. Prelepa glumica dobila je od svog voljenog prsten od platine na kom je bilo 35 brušenih dijamanata.

Džo i Merlin Foto: Profimedia

Ljubomora

Međutim, problemi u braku počeli su već na medenom mesecu, jer je slavni sportista bio patološki ljubomoran. Zanosna Merlin je bila na vrhuncu slave kada su otišli u Japan nakon venčanja i Džo nije mogao da se nosi sa njenom nenormalnom popularnošću. Naravno, povoda za ljubomoru je bilu svuda. Njene golišave fotografije krasile su naslovnice medija, a teško je podneo i njen čuveni nastup za američke vojnike u Koreji.

Džo nije mogao da se suzdrži, bio je na ivici nerava i neprekidno su se svađali. Njgova strašna ljubomora uništavala je njihov brak.

Nakon 274 dana zajedničkog života Merlin je odlučila da stavi tačku, zatražila je razvod jer nije mogla da trpi psihičko nasilje. Da stvar bude još bolnija, Džo je to saznao na televiziji.

U jednom ljubavnom pismu koje joj je poslao nakon njenog nastupa u javnosti opisao je kako se osećao u tom momentu.

"Srce mi je puklo kad sam te video kako plačeš pred svim tim ljudima. Molim te, razmisli još jednom o svemu i daj nam drugu priliku da spasimo brak".

Slao joj je gomilu pisama, nije mogao da je preboli, ali Merlin nije popustila.

Merlin Monro Foto: Profimedia

Nervni slom

Nakon još jednog propalog braka sa Arturom Milerom, tajne veze sa glumcem Ivesom Montandom Merlin i četvrtog neuspešnog pokušaja da se ostvari kao majka, Merlin se potpuno slomila. Njeni "najbliži" su zvali psihijatra koji je procenio da bi trebalo da je smeste u psihijatrisku ustanovu. Tamo je preživela pakao. Mislila je da će to biti odmor koji joj je bio neophodan i da će moći da izađe kad poželi, ali sve se pretvorilo u trodnevnu noćnu moru. Plakala je i molila da je puste, pretili su joj ludačkom košuljom prisilno je kupali, bila je zatvorena u sobi... Razbila je prozor i pretila da će se ubiti ako je ne puste, a oni su je proglasili jako poremećenom osobom.

Kada joj je bilo najteže pojavio se Džo i spasao je. Zvala ga je i on je "doleteo", odmah ju je izveo i ubrzo je otišla sa njim na Floridu. 1962. godine pre njene smrti kružile su glasine da će se ponovo venčati. Nažalost, to se nije dogodilo... Merlin je izvršila samoubistvo u svojoj sobi.

Tužan kraj

Džo je organizovao i platio sve troškove njene sahrane. Na sahrani su bili samo članovi porodice i najbliži prijatelji, Džo nije želeo da dođu ljudi iz Holivuda. Dvadeset godina, tri puta nedeljno je na njen grob slao pupoljke crvenih ruža. Kažu da je to bilo 18 hiljada dugih crvenih ruža.

Nikada o njoj nije rekao nijednu ružnu reč, voleo ju je celim svojim bićem do kraja života i nikada se više nije ženio. Merlin je bila njegova jedina i najveća ljubav. Nikad prežaljena...

Džo Dimađo je priminuo 8. marta 1999 godine. Kada je umirao njegove poslednje reči bile su:

"Sada ću napokon videti Merlin".

