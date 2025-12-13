Slušaj vest

Američka skijašica Lindzi Von pobedila je danas u spustu, trci Svetskog kupa voženoj u švajcarskom Sankt Moricu.Amerikanka je pobedila rezultatom 1:29,36 sekundi.

Von je sa 41 godinom postala najstarija pobednica u Svetskom kupu.

Drugo mesto zauzela je Austrijanka Magdalena Eger sa 0,98 sekundi zaostatka, dok je njena sunarodnica Mirjam Puhner zauzela treće mesto sa 1,16 sekundi zaostatka.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa prva je Amerikanka Mikela Šifrin sa 458 bodova, druga je Lara Kolturi iz Albanije sa 302 boda, a Novozelanđanka Alis Robinson je treća sa 292 boda.

Takmičenje u Svetskom kupu se nastavlja u subotu, a na programu još jedan spust u Sankt Moricu.

Kurir sport

Ne propustiteOstali sportoviPOVRATAK VELIKE ZVEZDE SKIJANJA: Lindzi Von najavila učešće na ZOI
profimedia0477377644.jpg
Ostali sportoviKAKVA SARADNJA! Lindzi Von angažovala četvorostrukog šampiona Svetskog kupa za trenera!
profimedia0477377644.jpg
Ostali sportoviUPS! ČUVENA SKIJAŠICA POKAZALA PREVIŠE NA CRVENOM TEPIHU! Sevnule tangice, muškarci zanemeli zbog vrelog prizora, evo kako je sve šokirala! (FOTO)
Screenshot 2025-07-17 094121.jpg
Ostali sportoviMENJALA MUŠKARCE KAO ČARAPE: Preljubniku je samo ona oprostila grehe, a sada se vratila prvoj ljubavi
profimedia0611976118.jpg

Slavlje Crvene zvezde u Gracu Izvor: TV Arena sport/Screenshot