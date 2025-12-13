Slušaj vest

Američka skijašica Lindzi Von pobedila je danas u spustu, trci Svetskog kupa voženoj u švajcarskom Sankt Moricu.Amerikanka je pobedila rezultatom 1:29,36 sekundi.

Von je sa 41 godinom postala najstarija pobednica u Svetskom kupu.

Drugo mesto zauzela je Austrijanka Magdalena Eger sa 0,98 sekundi zaostatka, dok je njena sunarodnica Mirjam Puhner zauzela treće mesto sa 1,16 sekundi zaostatka.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa prva je Amerikanka Mikela Šifrin sa 458 bodova, druga je Lara Kolturi iz Albanije sa 302 boda, a Novozelanđanka Alis Robinson je treća sa 292 boda.

Takmičenje u Svetskom kupu se nastavlja u subotu, a na programu još jedan spust u Sankt Moricu.

