Navodno Hapoel iz Tel Aviva ozbiljno prati situaciju i već je uspostavljen kontakt sa igračem.

Iako je Hezonja prošlog leta produžio ugovor sa "kraljevskim klubom" do 2029. godine, to ne znači i da će ostati u Madridu.

Izraelski portal "Sport5" navodi da je centralna tema pregovora visina obeštećenja, dok se očekuje da li lični uslovi igrača predstavljaju prepreku. Vlasnik Hapoela Ofer Janaj poznat po ambicijama i velikom budžetu, označio je Hezonju kao glavnu metu za predstojeći prelazni rok.

Njegovo ime u poslednjih nekoliko godina povezivalo se sa Partizanom, Panatinaikosom i Barselonom, dok se razmatrao i eventualni povratak u NBA ligu.

Real Madrid je do sada uspevao da utiša glasine – petogodišnji ugovor bio je jasna poruka o dugoročnom planu kluba – ali sada će morati da pokaže koliko ozbiljno može da odoli ponudama stranih klubova.

