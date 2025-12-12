Slušaj vest

Rajan Lokti je stavio na aukciju zlatne olimpijske medalje koje je osvojio na Igrama 2004. godine u Atini, 2008. u Pekingu i 2016. godine u Rio de Žaneiru, a početna cena za svaku medalju je 20.000 dolara.

Prema pisanju medija, Lokti i njegova supruga Kejti, sa kojom ne živi, tuženi su na Floridi zbog neplaćenih naknada za njihovu nekadašnju kuću.

Mediji su naveli da Lokti duguje više od 270.000 dolara raznim zajmodavcima, uključujući medicinske ustanove i Poresku upravu.

On je najavio i da će napisati knjigu o tome "kako je biti Rajan Lokti" i o tome kako je od uspešnog sportiste postao "najomraženija osoba", posle skandala na Igrama u Rio de Žaneiru 2016.

On je tada prijavio da je opljačkan zajedno sa kolegama iz reprezentacije Džekom Kongerom, Gunarom Bencom i Džimijem Fejgenom. Rekao je da su na povratku u olimpijsko selo opljačkani u taksiju pod pretnjom oružja, a da je jedan od pljačkaša imao policijsku značku.

Plivači tada nisu prijavili incident policiji koja je pokrenula istragu tek kada je iz medija saznala šta se dogodilo.

Policija je utvrdila da je Lokti lagao o pljački, a sam sportista je po povratku u SAD u više navrata menjao priču o tome šta se desilo.

Policija ima snimak na kome se vidi kako se Lokti tuče sa obezbedjenjem na benzinskoj pumpi u isto vreme u kome se pljačka navodno desila.

Kako je tada navedeno, američki plivači su bili pod uticajem alkohola i demolirali su toalet na benzinskoj pumpi. Oni su posle ispitivanja platili štetu i otišli. Lokti je osvojio 12 olimpijskih medalja i jedan je od najuspešnijih plivača u istoriji. Između ostalog, osvojio je i 39 zlatnih medalja na svetskim prvenstvima u malim i velikim bazenima.

(Beta)