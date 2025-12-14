Srpska rukometašica Sara Garović potpuno je raznela Instagram novom, ultra-provokativnom fotografijom!
PROVOKATIVNIJA NEGO IKAD! Srpska rukometašica zapalila mreže... Na nogama samo štikle, a kad vidite pozu... (FOTO)
Na crno-beloj fotografiji, koja izgleda kao da je isečena iz modnog editorijala, Sara pozira u crnom bodiju koji otkriva više nego što skriva, dok su dugačke crne štikle dale ceo utisak opasno zavodljive
Dominantna poza, samouveren izraz i savršeno istaknut svaki detalj figure pokazali su da Sara bez problema može da parira profesionalnim modelima.
Atraktivna crnka i rukometašica Crvene zvezde debitovala je sa reprezentacijom Srbije na velikom takmičenju na nedavno završenom Svetskom prvenstvu.
Rukometašica Sara Garović na moru Foto: PrintscreenInstagram/sara_garovic
Ova 31-godišnja lepotica savršene linije je i majka i osmogodišnjem Viktoru, koji sada ima osam godina.
