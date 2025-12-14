Slušaj vest

Na crno-beloj fotografiji, koja izgleda kao da je isečena iz modnog editorijala, Sara pozira u crnom bodiju koji otkriva više nego što skriva, dok su dugačke crne štikle dale ceo utisak opasno zavodljive

Dominantna poza, samouveren izraz i savršeno istaknut svaki detalj figure pokazali su da Sara bez problema može da parira profesionalnim modelima.

Atraktivna crnka i rukometašica Crvene zvezde debitovala je sa reprezentacijom Srbije na velikom takmičenju na nedavno završenom Svetskom prvenstvu.

Ova 31-godišnja lepotica savršene linije je i majka i osmogodišnjem Viktoru, koji sada ima osam godina.