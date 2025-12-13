PRVI KUP ČUKARICE U BOKSU! Svi putevi u nedelju, 14. decembra, vode u SC Žarkovo: Spektakl je zagarantovan!
Nedelja, 14. decembar, rezervisana je za pravi bokserski spektakl na Čukarici.
U SC Žarkovo, sa početkom u 12 časova, održaće se prvi Kup Čukarice u boksu.
Biće ovo prilika da hrabri borci osvoje trofeje, a organizacioni odbor Kupa Čukarice u boksu oglasio se saopštenjem i pozvao je publiku u SC Žarkovo.
- Podržite hrabre borce i uživajte u uzbudljivim mečevima na Prvom kupu Čukarice, koji će se održati u nedelju, 14. decembra u Sportskom centru Žarkovo.
Lokacija: Prote Milorada Pavlovića 54
Početak borbi: 12 časova
Ovo je prvi bokserski turnir "Kup Čukarice" na našoj opštini i uvod u novu sportsku tradiciju.
Budite deo toga od samog početka!
Očekuje vas pravi sportski spektakl i sjajna atmosfera, u organizaciji Bokserskog saveza Beograda i BK Železnik, uz podršku opštine Čukarica.
Ulaz je besplatan
Vidimo se pored ringa - stoji u saopštenju organizatora.
