Mejar je pobedio sa vremenom od 2:10,07 minuta.

Drugo i treće mesto zauzeli su njegovi sunarodnici Luka Erni, sa 0,18 sekundi zaosatatka, i Marko Odermat, sa 0,33 sekunde zaostatka.

Prvi u generalnom plasmanu je Odermat sa 505 bodova, ispred Austrijanca Štefana Brenštajnera sa 245 bodova i Norvežanina Henrika Kristofersena sa 242 boda.

U plasmanu veleslaloma, prvi je takođe Odermat sa 260 bodova, 15 više od drugoplasiranog Brenštajnera i 60 više od trećeplasiranog Kristofersena.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu slalom u Val d'Izeru.

(Beta)

