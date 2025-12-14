Nemačka skijašica Ema Ajher pobedila je u spustu, trci Svetskog kupa voženoj u švajcarskom Sankt Moricu.
Ostali sportovi
SVETSKI KUP U SANKT MORICU: Ema Ajher pobednica drugog spusta
Ajher je pobedila sa vremenom od 1:30,50 minuta.
Drugo mesto zauzela je pobednica prvog spusta u Sankt Moricu, Amerikanka Lindzi Von sa 0,24 sekunde zaostatka, dok je treća bila Italijanka Sofija Gođa sa 0,29 sekundi zaostatka.
Prva u generalnom plasmanu je i dalje Amerikanka Mikaela Šifrin sa 458 bodova, ispred Albanke Lare Kolturi sa 302 boda i Novozelanđanke Alis Robinson sa 294 boda.
U plasmanu spusta, prva je Von sa 180 bodova, 35 više od drugoplasirane Ajher.
Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu superveleslalom u Sankt Moricu.
(Beta)
