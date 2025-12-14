Slušaj vest

MMA superstar se venčao dugogodišnjom izabranicom Di Devlin i to ne bilo gde, već u Vatikanu!

Dok su paparaci već mesecima spekulisali o planiranom tajnom venčanju Konor i Di su sve iznenadili birajući "Chiesa di Santo Stefano degli Abissini", malu istorijsku crkvu unutar Vatikana, za svoje sudbonosno "da".

1/7 Vidi galeriju Venčanje Konora Mekgregora Foto: PrintscreenInstagram

Prava drama, međutim, usledila je nakon ceremonije! Proslava venčanja pretvorila se u čisti Mekgregorov spektakl - luksuz, bahatost i glamur kakav samo on ume da napravi.

Gosti su uživali u ekskluzivnoj večeri sa više sledova, šampanjac je tekao u potocima, dok su se u jednom trenutku pojavile i čuvene Konorove cigare, bez kojih Irac ne pravi nijedan veliki događaj.

Atmosfera je bila na ivici eksplozije, muzika do kasno u noć, smeh, nazdravljanje i ples, dok je mladoženja, vidno raspoložen, lično obilazio goste, grlio ih i pozirao za fotografije.

Posebnu pažnju privukao je i luksuzni automobil kojim su mladenci stigli, ali i obezbeđenje koje je budno pazilo da nijedan nepozvani gost ne priđe slavlju i da ono prođe u krugu odabrane ekipe.

Oni koji su prisustvovali tvrde da je ovo bilo jedno od najbahatijih i najskupljih venčanja godine, a Mekgregor e još jednom pokazao da, čak i kada se ženi, voli da bude u centru pažnje i da pravi šou za pamćenje.