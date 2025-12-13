Slušaj vest

Prevc je u Nemačkoj zabeležio ukupno 12. pobedu u Svetskom kupu, ujedno treću uzastopnu, skokovima od 142,5 i 143 metra.

Ovaj 26-godišnji Slovenac slavio je sa ukupno 298,5 poena, dok je drugoplasirani Austrijanac Štefan Kraft zaostao za njim 25,5 poena (skokovi od 132,5 i 133,5 metara).

Na poslednje mesto pobedničkog podijuma popeo se domaći takmičar Filip Rajmund sa skokovima od 134 i 131 metar (271,9 poena).

Nakon osam takmičenja u generalnom plasmanu Svetskog kupa vodi Domen Prevc sa 570 bodova, drugo mesto zauzima njegov sunarodnik Anže Lanišek (danas na 16. mestu) sa 453 boda, a treći je Japanac Rjoju Kobajaši sa 451 bodom.

Ranije danas u Klingentalu u ženskoj konkurenciji slavila je rođena sestra Domena Prevca - Nika, koja je tako zabeležila 25. trijumf u Svetskom kupu.

Sutra od 16.00 na programu je drugo takmičenje za ski skakače u Klingentalu.

(Beta)