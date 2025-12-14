Slušaj vest

Ljubitelji hokeja na ledu dobro su upoznati sa činjenicom da je to sport broj jedan u Rusiji.

A kada se u nekom kvizu postav pitanje hokej na ledu i Rusija, prva asocijacija je Aleksandar Ovečkin, rekorder američke NHL lige svih vremena.

1/9 Vidi galeriju Sergej Fedorov, Hokej na ledu Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia, Johan Engman / AFP / Profimedia, KHL / AFP / Profimedia

Međutim, pitanje je da li bi danas gledali Ovečkina u američkoj profesionalnoj hokejaškoj ligi da nije bilo Sergeja Fedorova, čoveka koji je trasirao put svim ruskim hokejašima u NHL-u.

Rođen 1969. godine u Pskovu, Sergej Fedorov je bio jedan od prvih Rusa koji su uspeli da u potpunosti osvoje američku publiku i pokažu da hokej sa istoka može biti jednako dominantan kao i onaj sa zapada.

Član čuvene "Ruske petorke"

Fedorov je u NHL stigao početkom 1990-ih, kada je potpisao za Detroit Red Wings.

Njegovom odlasku prethodio je skandal koji je dodatno uzdrmao odnose tadašnjeg Sovjetskog Saveza i Amerike, koji su decenijama vodili "Hladni rat". Krajem 1989. godine Aleksandar Mogilni je prebegao u Ameriku, i tako postao prva sovjetska superzvezda koja je to uradila. Manje od dva meseca kasnije, Fedorovu je to legalno pošlo za rukom. U to vreme, prelazak iz Sovjetskog Saveza u NHL bio je složen i politički osetljiv proces, ali Fedorov je prešao sve prepreke i odmah se istakao.

U Detroitu je postao deo legendarnog sastava poznatog kao “Russian Five”, zajedno sa Larionovom, Fetisovom, Kozlovom i Konstantinovom. Ova petorka je uvela revoluciju u hokeju u Severnoj Americi – uvela je tehnički rafiniranu igru, precizne pasove i taktički savršeno kretanje po ledu.

Karijera i trofeji

Tokom 13 sezona u Detroitu, Fedorov je osvojio tri Stenli kup titule (1997, 1998, 2002) i postao ključni igrač Red Wingsa. Njegova sposobnost da igra na svim pozicijama – čak i kao defanzivac kada je bilo potrebno – učinila ga je jedinstvenim u istoriji NHL-a.

Bio je i prvi Rus koji je osvojio Hart Trofej (MVP) 1994. godine, kao i Selke Trofej dva puta za najboljeg defanzivnog napadača.

Fedorov je tokom karijere postigao 483 gola i 696 asistencija, što ga svrstava među najproduktivnije Ruse u istoriji lige.

Njegova kombinacija brzine, balansa i taktičke inteligencije bila je toliko impresivna da su ga američki komentatori često nazivali “kompletnim igračem budućnosti”.

Igra sa stilom i uticaj na generacije

Za razliku od tada dominantnog kanadskog fizičkog stila, Fedorov je u NHL doneo eleganciju i fluidnost. Njegovo klizanje bilo je besprekorno, a prelazak iz odbrane u napad gotovo umetnički. Uz to, posedovao je jedan od najpreciznijih šuteva sa distance, što ga je činilo dvostrukom pretnjom – i kao napadača i kao kreatora igre.

Mladi ruski hokejaši poput Ovečkina i Malkina često su isticali da im je Fedorov bio uzor i inspiracija. On je pokazao da ruski igrač može ne samo opstati u NHL-u, već postati zvezda i lider.

Život posle igračke karijere

Nakon završetka karijere 2009. godine, Fedorov se posvetio trenerskom radu i menadžerskim poslovima u ruskoj KHL ligi, gde nastavlja da doprinosi razvoju ruskog hokeja. Kao generalni menadžer i trener CSKA Moskve, Fedorov je dokazao da njegova vizija igre nadilazi vreme – njegove ekipe igraju brzo, moderno i ofanzivno, baš kao što je on nekada igrao.

Nasleđe

Sergej Fedorov je ne samo pionir, već i veza između sovjetske discipline i savremenog hokeja. Njegov put otvorio je vrata generacijama koje su došle posle njega – uključujući upravo Ovečkina i Malkina. Bez Fedorova, ruski hokej u NHL-u verovatno ne bi imao današnji status, a njegov doprinos sportu prepoznat je i formalno – 2015. godine primljen je u Hokejašku kuću slavnih (Hockey Hall of Fame).

Uticaj na popularnost hokeja u Rusiji

Zahvaljujući Fedorovu, hokej je u Rusiji doživeo preporod. Sve veći broj dece trenira ovaj sport, a KHL liga postala je jedno od najorganizovanijih takmičenja u Evropi. Zahvaljujući njemu, ruski hokej nije samo sport – on je postao simbol nacionalnog ponosa i globalnog kvaliteta.

Sergej Fedorov je otvorio vrata i dokazao da Rus može da dominira u NHL-u.