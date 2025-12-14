Slušaj vest

Srpske takmičarke su blistale prvog dana 50. internacionalnog prvenstva Beograda u Sportskom centru „Gemaks“.

Streljaštvo, strelci, strelište, puška, pištolj

Dvodnevni turnir je počeo „Trofejom Beograda“. Srpkinje su osvojile dve zlatne, jedno srebro i jednu bronzu u seniorskoj konkurenciji, a sjajnom bilansu dodale i četiri juniorska odličja – po jedno zlato i srebro i dve bronze. Kad je o muškim takmičenjima reč, naši strelci su osvojili jedno juniorsko zlato.

Najsjajnijim seniorskim odličjima okitile su se Anđelija Stevanović (puška) i Brankica Zarić (pištolj).

Naše mlade takmičarke vazdušnom puškom su dominirale u ovoj disciplini, pokupivši po tri seniorske i juniorske medalje, a postigle su i odlične rezultate, kako u kvalifikacijama, tako i u finalu.



Posle kvalifikacija vazdušnom puškom za dame, poslednje discipline programa, Srbija je već imala dva obezbeđena odličja, jer čak sedam naših takmičarki se našlo u finalu, a u kvalifikacijama su startovale 64 devojke iz osam zemalja. Sa prvog mesta među osam najboljih ušla je Nišlijka Ljiljana Cvetković, koja je pogodila sjajnih 635,5 krugova, čime je za 0,4 kruga nadmašila dosadašnji seniorski i juniorski državni rekord Teodore Vukojević iz 2024.

Finale je obilovalo preokretima, a u velikoj borbi najuspešnija je bila Anđelija Stevanović („Dragan Jevtić Škepo“) sa sjajnih 253,5 krugova. Aleksandra Havran (Novi Sad 1790) je na drugom mestu zaostala za 1,4 kruga, dok je Ljiljana Cvetković osvojila bronzu.

Iste tri takmičarke su podelile i juniorska odličja, s tim što je Cvetkovićeva bila prva, Stevanovićeva druga, a Havranova treća.

Brankica Zarić je ubedljivo trijumfovala u prvom finalu dana, pištoljem za dame, pogodivši 241,8 krugova. Drugoplasirana Bugarka Miroslava Minčeva, aktuelna prvaknja Evrope sport pištoljem, je ostala čak pet krugova iza članice Olimpika 011. Naša reprezentativka Tea Mikec iz Policajca, je stigla do bronze u omladinskoj kategoriji.

Jedinu medalju u muškim takmičenjima prvog dana Srbiji je doneo Aleksa Rakonjac, zlatni junior puškom. Pančevac, evropski omladinski prvak, je bio naš najuspešniji strelac i u seniorskoj konkurenciji ovim oružjem, zauzevši četvrtu poziciju.

Najuspešniji od srpskih strelaca pištoljem na Trofeju Beograda bio je iskusni Dimitrije Grgić (Akademac). Njemu je, kao i Rakonjcu, zamalo izmakla medalja, zauzeo je četvrto mesto. Pobedio je Turčin Adnan Efe Učar, koji se takmiči za Osijek 1784, a on je ujedno bio i najbolji junior.

50. internacionalno prvenstvo Beograda, Trofej Beograda

Pištolj, žene: 1. Brankica Zarić (Srbija) 241,8, 2. Miroslava Minčeva (Bugarska) 236,8, 3. Marija Slak (Slovenija) 217,5... 5. Jovana Todorović 174,6, 6. Tea Mikec 154,7... Kvalifikacije: 1. Slak 576... Samo juniorke: 1. Manja Slak (Slovenija) 576, 2. Tea Mikec (Srbija) 568, 3. Nikolaja Radenkova (Bugarska) 565...

Pištolj, muškarci: 1. Adnan Efe Učar (Turska, Osijek 1784) 241,4, 2. Uroš Kačavenda (Hrvatska) 231,5, 3. Marek Čopak (Slovačka) 216,3, 4. Dimitrije Grgić 196,0...7. Gabrijel Dautović 135,3... Kvalifikacije: 1. Donkov (Bugarska) 579... Juniori: 1. Adrian Efe Učar (Turska, Osijek 1784) 567, 2. Bruno Pervan (Hrvatska) 566, 3. Viktor Bonev (Bugarska) 565...

Puška, muškarci: 1. Josip Sikavica 252,7, 2. Toma Tadić 252,3, 3, Darko Tomašević 230,5 (svi Hrvatska), 4. Aleksa Rakonjac 209,4, 5. Stevan Jovanović 187,6, 6. Marko Ivanović 165,3, 7. Petar Erdei 144,4... Kvalifikacije: 1. Sikavica (Hrvatska) 633,8... Juniori: 1. Aleksa Rakonjac (Srbja) 632, 2, 2. Darko Tomaševć 630,4, 3. Toma Tadić 624,8... (obojica Hrvatska)...

Puška, žene: 1. Anđelija Stevanović 253,5, 2. Aleksandra Havran 252,1,3. Ljiljana Cvetković 229,9, 4. Anatasija Živković 209,3, 5. Emilija Ponjavić 186,7, 6. Natalija Jovanović 164,9, 7. Anja Knežević 143,4... Kvalifikacije: 1. Cvetković 635,5...Juniorke: 1. Ljiljana Cvetković 635,5, 2. Anđelija Stevanović 634,5, 3. Aleksandra Havran 632,0 (sve tri Srbija)...