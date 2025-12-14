Slušaj vest

U finalu 18. Svetskog klupskog prvenstva u konkurenciji odbojkašica igraće dva italijanska kluba, Skandići za koji igra Maja Ognjenović i Koneljano, aktuelni svetski prvak.

Skandići je u prvom polufinalu savladao brazilsku Dentil Praju sa 3:0 (25:23, 26:24, 25:19), dok je Koneljano u drugom polufinalu pobedio brazilski Osasko sa 3:1 (21:25, 25:23, 25:16, 25:16).

Finale je na programu večeras od 20.30 po srpskom vremenu, a četiri časa ranije igra se meč za treće mesto.

Verujemo da Maja može do još jednog trofeja u svojoj impresivnoj karijeri...