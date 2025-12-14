Slušaj vest

Novozelandska skijašica Alis Robinson pobedila je danas u superveleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u švajcarskom Sankt Moricu.

Drugo mesto je zauzela Francuskinje Roman Miradoli za osam stotinki zaostatka, a treća je bila Italijanka Sofija Gođa sa 0,19 sekundi zaostatka.

"U petak sam se osećala izgubljeno, pa sam subotu preskočila i potpuno se fokusirala na današnju trku. Poznajem stazu i znala šta treba da uradim. Plan sam ispunila", izjavila je Robinson, kojoj je ovo sedma pobeda u karijeri u Svetskom kupu i prva u superveleslalomu.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa Robinson je posle deset trka napredovala na drugo mesto i zaostaje 64 boda za vodećom Amerikankom Mikaelom Šifrin.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u nedelju, kad je na programu slalom u Val d'Izeru.

