Norveški skijaš Timon Haugan pobedio je danas u slalomu, trci Svetskog kupa voženoj u francuskom Val d'Izeru.

Prvoplasirani posle prve vožnje Švajcarac Loik Mejar je na kraju zauzeo drugo mesto sa 0,28 sekundi zaostatka. Treće mesto zauzeo je još jedan Norvežanin, Henrik Kristofersen sa 0,34 sekundi zaostatka za sunarodnikom.

Skijanje Foto: Promo, Shutterstock

Prvi u generalnom plasmanu je Švajcarac Marko Odermat sa 505 bodova, ispred Kristofersena (302) i Haugana (281).

U plasmanu slaloma, prvi je Haugan sa 195 bodova, 55 više od drugoplasiranog Francuza Paka Rasaa i 69 više od trećeplasiranog Brazilca Lukasa Pinjeiroa Bratena.

