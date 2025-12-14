Slušaj vest

Administrativni bord Međunarodne odbojkaške federacije (FIVB) doneo je na onlajn sastanku odluku da dozvoli učešće mlađim reprezentativnim selekcijama Rusije i Belorusije na međunarodnim takmičenjima, preneo je danas Odbojkaški savez Srbije (OKS).

Kako je saopšteno, cilj ove odluke je da se obezbedi da nove generacije mladih odbojkašica i odbojkaša, kao i takmičara u odbojci na pesku, imaju osnovno pravo da učestvuju na međunarodnim takmičenjima bez političkog mešanja.

Odluka Administrativnog borda FIVB usklađena je sa najnovijom preporukom Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), koju je podržao i Olimpijski samit, prema kojoj mladim sportistima iz Rusije i Belorusije ne bi trebalo ograničavati učešće na međunarodnim takmičenjima, kako u individualnim, tako i u ekipnim sportovima.

Istovremeno, FIVB je potvrdio da odluka od 1. marta 2022. godine o suspenziji seniorskih nacionalnih reprezentacija Rusije i Belorusije ostaje na snazi do daljeg.

Kurir sport / Beta

