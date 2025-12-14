Slušaj vest

Reprezentativac Srbije u atletici Aldin Ćatović zauzeo je danas 19. mesto u trci juniora na Evropskom kros prvenstvu u Lagoi.

U konkurenciji 105 juniora, Novopazarac je stazu od 4.290 metara u tom portugalskom gradu prešao za 13 minuta i 39 sekundi.

Pobedio je Belgijanac Viljem Randers sa 13 minuta i 11 sekundi, dok je sekundu sporiji bio Oskar Gajtan iz Španije na drugom mestu.

Trećeplasirani Francuz Alojs Abraham ostvario je rezultat od 13 minuta i 19 sekundi.

Novopazarka u selekciji Srbije Mejra Mehmedović završila je kao 81. u trci 96 juniorki na 4.290 metara.

Ona je zaustavila štopericu posle 16 minuta i 46 sekundi.

Najbolja je bila Ines Ficdžerald iz Ujedinjenog Kraljevstva sa vremenom od 14 minuta i 35 sekundi, ispred Francuskinje Lisi Patirel sa 32 sekunde zaostatka na drugoj poziciji.

Treće mesto pripalo je Emi Hiki iz Irske sa 15 minuta i 10 sekundi.