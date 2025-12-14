Francuska slavi...
POBEDA POSLE VELIKE DRAME! KAKVA LUDNICA U BORBI ZA TREĆE MESTO! Rukometašice Francuske osvojile bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu!
Rukometašice Francuske osvojile su danas bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu, pošto su u Roterdamu u meču za treće mesto posle produžetka pobedile Holandiju 33:31 (11:12).Posle regularnog dela meča rezultat je bio nerešen 26:26.
Francusku je do pobede predvodila Sara Bukti sa devet pogodaka, a pratile su je Lena Grandvo, Lusi Garnije i Pauleta Fopa sa po četiri gola.
Srbija - Slovenija, rukometašice Foto: @starsport
Kod Holandije su se izdvojile Bo Van Vetering, Romi Marskelverd i Angela Malestajn sa po šest golova.
Ovo je osma medalja za Francusku na svetskim prvenstvima u istoriji, a treća bronzana.
U finalu, koje se igra danas od 17.30, sastaju se Nemačka i Norveška.
