Novogodišnjom trkom u dužini od pet kilometara, završena je sezona uličnih trka u organizaciji Beogradskog maratona. Na stazi na Novom Beogradu učestvovalo je 1.000 trkača, a po rečima direktora Beogradskog maratona Darka Habuša, svi učesnici koji su prošli kroz cilj mogu se smatrati pobednicima.

"Na najlepši mogući način završili smo najuspešniju godinu za Beogradski maraton u njegovoj istoriji. Na našim događajima je ove godine učestvovalo preko 28.000 trkača iz celog sveta čime je oboren rekord i na to smo zaista ponosni. Ova poslednja trka u 2025. godini bila je revijalna, u duhu predstojećih praznika. Delili su se pokloni naših sponzora i partnera, a posebno raduje podatak da je i ova trka bila rasprodata nekoliko dana pre starta, čime smo nastavili taj pozitivan trend započet u oktobru sa Ženskom trkom. To je još jedan dokaz međusobnog poverenja koje gradimo sa našim trkačima i do koga nam je jako stalo, ali i činjenica da naša trkačka zajednica raste što nas posebno raduje", rekao je Habuš.

Fondacija "Heroji Beogradskog maratona" i ovaj trkački događaj stavila je u službu humanosti.

"Organizovano je humanitarno graviranje medalja i to u iznosu od 500 dinara, a sva sredstva biće usmerena na pomoć osobama sa invaliditetom", objasnio je Habuš.

On je najavio da su pripreme za narednu trkačku sezonu uveliko počele:

"U fokusu će svakako biti 39. Beogradski maraton koji će se prvi put u istoriji održati u dva dana - 18. i 19. aprila. Polumaratonska trka startovaće u subotu 18. aprila u jutarnjim satima. Trka na 10 kilometara održaće se popodne istog dana, dok je start maratona zakazan za nedelju ujutro. To će doneti jedan potpuno novi ugođaj i novo iskustvo za naše trkače, kao i priliku da u pogledu brojnosti učesnika dalje razvijamo najmasovniji sportski događaj u Srbiji. Takođe, to će ujedno biti i generalna proba za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome će Beograd biti domaćin 2027. godine", zaključio je Habuš.

Iako je Novogodišnja trka nije imala takmičarski značaj treba istaći da je u ženskoj konkurenciju prvo mesto osvojila Nora Trklja Boca, druga je kroz cilj prošla Iva Kosanović, dok je treća pozicija pripala Sari Milenković.

Kod trkaca najbrži je bio Vjačeslav Sokolov, drugo mesto osvojio je Miljan Kukuljic, dok je treći bio Denis Firulovic.