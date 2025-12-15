Slušaj vest

Velika nagrada Beograda, drugo takmičenje u okviru 50. internacionalnog prvenstva Beograda, protekla je u znaku srpskih strelaca.

Od moguće četiri, osvojili su tri zlatne medalje. Uz tri najsjajnija, izborili su i dva srebrna i tri bronzana odličja.

1/4 Vidi galeriju Streljaštvo - Velika nagrada Beograda Foto: Streljački Savez Srbije

Anđelija Stevanović („Dragan Jevtić Škepo“) je trijumfovala u takmičenju puškom za dame i strelište u SC „Gemaks“ napustila kao jedina učesnica sa „duplom krunom“, jer u subotu je u svojoj disciplini pobedila i na Trofeju Beograda.

Aleksa Rakonjac (Pančevo 1813) je bio najbolji puškom za muškarce. U takmičenju muškaraca pištoljem, Damir Mikec (Policajac) je opravdao ulogu favorita i ubedljivim trijumfom došao do zlata.

Juniorke Srbije puškom su na Velikoj nagradi Beograda, kao i u subotu na Trofeju Beograda, blistale vrhunskim ostvarenjima, kako u kvalifikacijama, tako i u finalu. Anđelija Stevanović je bila najpreciznija u kvalifikacijama, sa 635,3 kruga, samo 0,2 manje od državnog rekorda koji je u subotu postigla Ljiljana Cvetković. Aleksandra Havran (Novi Sad 1790) je zabeležila samo 0,1 krug slabiji rezultat od Stevanovićeve.

Finale je, kao i u subotu, ličilo na Prvenstvo Srbije, jer sedam naših takmičarki se našlo među osam najboljih. Anđelija Stevanović je zadržala zamah iz kvalifikacija. Milanovčanka je tokom celog finala bila na čelu i trijumfovala sa 254,2 kruga, rezultatom za 0,9 krugova boljim od zvaničnog evropskog seniorskog rekorda. Aleksandra Havran je stigla do srebra, a bronzu je osvojila jedina seniorka u finalu, Emilija Ponjavić („Čika Mata“).

Evropski juniorski šampion Aleksa Rakonjac je većim delom finala puškom za muškarce bio na čelu i uspešno je odolevao napadima rivala. Trijumfovao je sa 252,8 krugova, a samo šest desetih delova kruga zaostao je Bogdan Jovanović („Čika Mata“), koji je osvajanjem srevra napravio najprijatnije iznenađenje. Do trećeg mesta došao je hrvatski strelac, Josip Sikavica, pobednik Trofeja Beograda.

Damir Mikec, koji nije učestvovao na subotnjem Trofeju Beograda, je u finale takmičenja pištoljem na Velikoj nagradi ušao sa drugog mesta i sa pogođenih 577 krugova. As Policajca je na početku finala preuzeo prvo mesto i sigurno čuvao poziciju lidera do kraja. Zlato je osvojio sa 242,5 krugova, čak četiri i po više od drugoplasiranog Slovaka Mareka Čopaka. Borba za prvo mesto nije bila uzbudljiva, ali u trci za srebro je bilo nekoliko strelaca. Čopak je bio najsigurniji u finišu, bronza je pripala Dimitriju Grgiću iz Akademca, a Kikinđanin Duško Petrov je bio četvrti.

Grgićeva sestra, Jasmina Milovanović, takođe članica Akademca, se okitila bronzom u takmičenju dama pištoljem. Najpreciznija je bila slovenačka juniorka Manja Slak, a drugo mesto pripalo je iskusnoj Bugarki Antonaeti Kostadinovoj.

50. internacionalno prvenstvo Beograda, Velika nagrada Beograda

Vazdušna puška, žene: 1. Anđelija Stevanović 254,2, 2. Aleksandra Havran 251,9, 3. Emilija Ponjavić 229,4 (sve tri Srbija)...5. Ljiljana Cvetković 186,0, 6. Anastasija Živković 164,57. Natalija Živković 144,0, 8. Lana Džonić 121,6. Kvalifikacije: 1. Stevanović 635,3...

Vazdušna puška, muškarci: 1. Aleksa Rakonjac 252,8, 2. Bogdan Jovanović 252,2 (obojica Srbija), 3. Josip Sikavica (Hrvatska) 230,0, 4. Stevan Jovanović 208,4, 6. Marko Ivanović 165,0... Kvalifikacije: 1. Sikavica 634,2...

Vazdušni pištolj, muškarci: 1. Damir Mikec (Srbija) 242,5, 2. Marek Čopak (Slovačka) 238,0, 3. Dimitrije Grgić (Srbija) 217,6, 4. Duško Petrov 197,5… 7. Vasilije Groza 130,5… Kvalifikacije: 1. Samuil Donkov (Bugarska) 578…

Vazdušni pištolj, žene: 1. Manja Slak (Slovenija) 236,4, 2. Antonaeta Kostadinova (Bugarska) 234,6, 3. Jasmina Milovanović (Srbija) 211,3, 5. Brankica Zarić 175,7, 6. Jelena Tomić 151,5, Kvalifikacije: 1. Kostadinova 573…

Trofeji Beograda za Stevanovićevu i Cvetkovićevu

Po tradiciji, najbolji seniorski i juniorski strelac prvog dana turnira - Trofeja Beograda - dobijaju pehare, dar Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda.

Ove godine komisija za izbor nije imala lak zadatak zbog sjajnih ostvarenja mladih takmičarki puškom. Na kraju su oba trofeja otišla u ruke juniorki.

Za najboljeg strelca Trofeja Beograda proglašena je Anđelija Stevanović, koja je u subotu pobedila u seniorskom finalu puškom, sa vrednih 253,5 krugova, a i u kvalifikacijama je bila odlična – 634,5 krugova, što je bilo dovoljno za juniorsko srebro.

Ljiljani Cvetković je dodeljen pehar za najboljeg strelca Trofeja Beograda 2025. u juniorskoj kategoriji. Mlada Nišlijka je u subotnjim kvalifikacijama puškom oborila seniorski državni rekord, 635,5 krugova, što joj je donelo juniorsko srebro, a potom u seniorskom finalu bila treća.