Nekada smatran za najveću nadu zimskog sporta u bivšoj Jugoslaviji, osvajač kultnog timskog srebra u ski skokovima za tim bivše države na Olimpijskim igrama u Kalgariju 1988. godine sve je šokirao kada se povukao sa čela ski saveza Slovenije 2013. godine.

Rekao je da je to uradio iz ličnih razloga, a lični razlozi su bili - mito!

Mito

Ulaga je osuđen je uslovno na 23 meseca zatvora zbog toga što je na čelu Skijaškog saveza Slovenije uzimao mito.

Primož Ulaga (62), koji je osvojio srebro na Olimpijskim igrama u Kalgariju 1988. godine, priznao je da je uzimao mito i to kroz sponzorske ugovore. Dobio je uslovnu kaznu u trajanju od tri dana.

Na sudu je Ulaga priznao kako je počinio četiri kaznena dela, a presuda je odmah postala pravosnažna pošto su obe strane povukle podnošenje žalbe.

- Ti događaji su se zaista dogodili - rekao je Ulaga na sudu prenosi slovenački Dnevnik.

Primož Ulaga optužen je da je od nekoliko skijaških skakača iz Slovenije tražio deo novca od sponzorskih ugovora. Ulaga je uzeo od dvojice trenera i skakača Andraža Pograjca 25 posto od sponzorskih ugovora. Godine 2013. napustio je čelo Skijaškog saveza Slovenije zbog ličnih razloga nakon što su se pojavile informacije o mogućoj korupciji u savezu.

Karijera

Tokom bogate karijere Primož Ulaga se uz Mirana Tepeša takmičio i na Olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. godine. Tu je važio za jednu od najvećih nada Jugoslavije da osvoji medalju, ali nije uspeo. Međutim, srebro je osvojio četiri godine kasnije u Kalgariju, u Kanadi. Ukupno je devet puta pobedio u Svetskom kupu.

Velike su nade polagane u Ulagu, a on je na Olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine došao kao mladić sa velikim potencijalom. Ipak, od tog potencijala ništa nije pokazao! Na maloj skakaonici je bio predzadnji, mnogo slabiji od Vasje Bajca koji je na 17. mestu bio najbolji Jugosloven. Na velikoj skakaonici bio je 13. ali i tu je Tomaž Dolar bio bolji od njega. Zlata su uzeli velki rivali Jens Vajslog i Mati Nikenen, srebra takođe, a bronze su pripale Pavelu Plocu i Jariju Pukinonenu.

"Kao da je juče bilo. Zar su prošle 34 godine? To je bilo neko lepo vrijeme, dosta toga bih ispravio kod svojih skokova, ali šta da se radi. Šta je tu je. Ja sam podbacio i ostaje veliko žaljenje što tada nisam uzeo medalju. Čovek se uči dok je živ, a ja sam tada dosta naučio. Eh, kad sam video razrušene skakaonice na Igmanu, duša me zabolela. Živim za dan da vidim obnovljene skakaonice, a ne onako porušene da zjape među onim borovima",

Osvojio je devet pobeda u Svetskom kupu, po tri na njegovoj Planici i u Kanadi na Tander Beju, a u sezoni 1987/88 bio je treći u generalnom plasmanu iza Matija Nikenena i Pavela Ploca. Zato se očekivalo da zablista 1988. u Kalgariju i odande se vratio sa srebrom u timskoj konkurenciji. Jugoslavija nije mogla ništa Fincima sa Nikenenom i Ari-Pekom Nikolom, ali je uzela srebro ispred Norvežana u timu sa Miranom Tepešom, Matjažom Zupanom i Matjažom Debelakom. Ipak na takmičenju gde je Mati Nikenen uzeo dva zlata heroj Jugoslavije je ipak bio bronzani na velikoj skakaonici Matjaž Debelak!