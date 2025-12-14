Slušaj vest

Italijanski Skandići osvojio je titulu klupskog prvaka sveta za odbojkašice.

Odbojkašice Srbije srpske odbojkašice Foto: OSSRB

 Italijanski tim je u finalu odigranom u Sao Paulu savladao Imoko Volej, takođe iz Italije, rezultatom 3:1 (30:28, 25:19, 21:25, 25:23).

Najveće zasluga za trijumf ekipe iz Firence ima Maja Ognjenović.

Legendarna srpska odbojkašica je proglašena za najbolju tehničarku finalnog turnira. MVP je njena saigračica, Italijanka ruskog porekla Ekaterina Antropola.

profimedia0820486716.jpg
44401-ap.jpg
WhatsApp Image 2025-12-05 at 6.22.52 PM (2).jpeg
Sonja Danilović

Tijana Bošković, Hande Baladin, odbojkašice Izvor: Kurir