Legendarna srpska odbojkašica je proglašena za najbolju tehničarku finalnog turnira
MAJA OGNJENOVIĆ ŠAMPIONKA SVETA: Srpska odbojkašica odvela italijanski Skandići na krov planete
Italijanski Skandići osvojio je titulu klupskog prvaka sveta za odbojkašice.
Italijanski tim je u finalu odigranom u Sao Paulu savladao Imoko Volej, takođe iz Italije, rezultatom 3:1 (30:28, 25:19, 21:25, 25:23).
Najveće zasluga za trijumf ekipe iz Firence ima Maja Ognjenović.
Legendarna srpska odbojkašica je proglašena za najbolju tehničarku finalnog turnira. MVP je njena saigračica, Italijanka ruskog porekla Ekaterina Antropola.
