ODRŽAN PRVI KUP ČUKARICE U BOKSU! Veliki broj boksera režirao spektakl u Žarkovu, publika mogla da uživa u sjajnim borbama!
U Sportskom centru Žarkovo u nedelju je održan Prvi kup Čukarice, bokserski turnir u organizaciji Gradske opštine Čukarica, Sportske organizacije Čukarice, Bokserskog saveza Beograda i Bokserskog kluba Železnik.
Turnir je okupio veliki broj boksera i klubova iz Beograda i regiona, među kojima su bili Crvena zvezda, Voždovac, Rosters, Omladinac, kao i više drugih klubova.
Ispred Sportskog saveza Čukarice prisutan je bio Slaviša Šotra, član Upravnog odbora, dok je gost turnira bio Aleksandar Kostović, zamenik načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo i potpredsednik Bokserskog kluba Slavija. Šotra i Kostović uručili su priznanja najboljim učesnicima turnira.
Za najboljeg boksera turnira proglašen je Filip Janković, dok je priznanje za najboljeg tehničara pripalo Aleksi Terziću. Za najborbeniji par proglašeni su Uroš Stevanović i Viktor Điljević.
Na kraju turnira, Đorđe Bulić, član Veća zadužen za sport Gradske opštine Čukarica, uručio je zahvalnice u ime opštine Bokserskom savezu, Arena Fight-u i Bokserskom klubu Železnik, a dao je i izjavu povodom turnira.
„Danas je u SC Žarkovo održan Prvi kup Čukarice, turnir koji je pokazao da bi od sledeće godine mogao da postane redovan događaj u sportskom kalendaru GO Čukarice.“
Čukarica nastavlja da ulaže u sport, u mlade i u manifestacije koje ulazu u ono najvažnije - u našu decu.
