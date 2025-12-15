Slušaj vest

Na finalnom turniru plej-ofa Superlige Srbije, koji je održan u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu, Proleter je stigao do 21. titule prvaka države.

Nakon osvajanja prvog mesta u ligaškom delu takmičenja, Zrenjaninci su u polufinalu bili bolji od Potisja iz Kanjiže, dok su u finalu savladali Spartak iz Subotice sa 5:3.

Spartak je tako osvojio srebrnu medalju, a u borbi za bronzano odličje Radnički iz Beograda pobedio je Potisje sa 6:2.

