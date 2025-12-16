Slušaj vest

Srpska odbojka će u evropskom takmičenjima 2027. godine moći da ima devet predstavnika – pet u ženskoj i četiri u muškoj kategoriji.

Na rang listi za Ligu šampiona u konkurenciji dama Srbija zauzima osmo mesto, što znači da bi prvak u tekućoj sezoni imao osigrano mesto u grupnoj fazi.

Za Kup CEV i Kup izazivača Srbija može da prijavi po dva predstavnika.

Jednog predstavnika manje će imati odbojkaši, koji će pored jednog tima za Ligu šampiona i Kup CEV, imati dva tima u Kupu izazivača.

Tu je i BVA Kup u koji će Srbija moći da ima po jedan tim u obe konkurencije. Pobednici tog takmičenja će igrati u Kupu izazivača.

