Trka za Veliku nagradu Portugala vratiće se u kalendar Formule 1 2027. i 2028. godine, saopšteno je danas.Trke će se voziti na stazi Portimao, na kojoj su održane dve velike nagrade tokom pandemije korona virusa 2020. i 2021. godine.

Portugal će biti zamena za Veliku nagradu Holandije koja će se poslednji put održati sledeće godine.

"Oduševljen sam što se Portimao vraća u kalendar Formule 1. Staza pruža uzbuđenja od prve krivine do karirane zastavice na kraju, a njena energija podiže navijače sa stolica", rekao je predsednik Formule 1 Stefano Domenikali.

Britanac Luis Hamilton pobedio je na poslednje dve trke u Portugalu tokom pandemije, vozeći za Mercedes.

Kurir sport/Beta

