Na sajmu su se predstavili sportski klubovi sa teritorije opštine Bečej, koji su osnovcima i predškolcima prikazali sportove kojima se mogu baviti u svojoj opštini.

Prisutnima su se obratili predsednik Opštine Bečej dr Vuk Radojević, državni sekretar Ministarstva sporta Ognjen Cvjetićanin, pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta i predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek. I ovoga puta predškolci iz Bečeja su vežbali u okviru projekta “Sport je važan da bi bio zdrav i snažan” uz trenere Saveza za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije, a Sportski savez Srbije je donirao lopte školama u opštini Bečej.

1/14 Vidi galeriju Mali sajam sporta održan je u Bečeju u organizaciji Sportskog saveza Srbije Foto: SSS

Predsednik opštine Bečej Vuk Radojević istakao je da je Bečej po prvi put domaćin Malog sajma sporta, navodeći da je reč o značajnom poverenju i podršci relevantnih sportskih institucija.

- Ovakva visoka delegacija iz oblasti sporta po prvi put je u Bečeju, i to smatram velikom čašću za našu opštinu - rekao je Radojević, dodajući da događaj predstavlja priliku da se deca upoznaju sa sportskim klubovima koji postoje na teritoriji opštine Bečej.

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek istakao je da je Bečej domaćin poslednjeg, desetog po redu, sajma u 2025. godini.

Foto: SSS

- Ovo je praznik sporta u Bečeju. Ova manifestacija se samo zove Mali sajam sporta – zapravo je velika stvar za svaku opštinu u kojoj se organizuje. Naš prioritet nije da svi postanu vrhunski sportisti ili šampioni, već da odrastaju u zdravom okruženju i postanu dobri ljudi. Rezultati će doći sami, a neko od njih će nas sigurno obradovati u godinama koje dolaze nekom od medalja. Sportski savez Srbije će biti tu da podrži sportiste, ali i da rekreativcima približi sport kroz zanimljive projekte. Godina se bliži kraju, zadovoljan sam kako je protekla, ali takođe sa svojim timom želim još više u 2026. godini - rekao je Štefanek.

Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković nadovezao se na Štefanekovu izjavu:

- Zahvalio bih se domaćinima i nadam se da će nastaviti da promovišu sport u Bečeju i da će se priključiti našim projektima. I tokom ove godine Sportski savez Srbije dao je svoj maksimum da sprovede aktivnosti namenjene svim građanima naše zemlje. Od 10 Malih sajmova sporta, 50 opštinskih takmičenja za predškolce “Lige malih šampiona”, preko 30 opština u kojima su organizovane “Seoske igre Sportskog saveza Srbije”, uz besplatnu rekreaciju za dame “Budi zdrava – vežbaj sa nama” i izmenjeno izdanje “Sporta u policiji” sumiramo utiske i pripremamo se za sledeću godinu i nove izazove - rekao je Marinković.

Rista sportista, maskota Sportskog saveza Srbije družio se sa mališanima i poželeo im da se bave sportom.