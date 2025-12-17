PROLETER ŠAMPION SRBIJE: Rvači iz Zrenjanina osvojili titulu u grčko-rimskom stilu
Rvači Proletera iz Zrenjanina osvojili su titulu ekipnog šampiona Srbije u grčko-rimskom stilu.
Na finalnom turniru plej-ofa Superlige Srbije, koji je održan u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu, Proleter je zasluženo stigao do zlatne medalje i to mu je 21. titula prvaka države u bogatoj istoriji.
Nakon osvajanja prvog mesta u ligaškom delu takmičenja, Zrenjaninci su u polufinalu bili bolji od Potisja iz Kanjiže, dok su u finalu savladali Spartak iz Subotice rezultatom 5:3.
Subotičanima je tako pripala srebrna medalja, a u borbi za bronzano odličje Radnički iz Beograda pobedio je Potisje sa 6:2.
Za najboljeg rvača proglašen je Dejan Berkec (Spartak Subotica), titulu najboljeg mladog rvača poneo je Balaž Ujhelji (Potisje Kanjiža), a za najboljeg trenera izabran je Đorđe Miolski (Proleter Zrenjanin). Najbolji sudija je Nemanja Tomić.