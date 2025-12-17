Slušaj vest

Rvači Proletera iz Zrenjanina osvojili su titulu ekipnog šampiona Srbije u grčko-rimskom stilu.

1/60 Vidi galeriju Rvanje Foto: Rvački savez Srbije, Privatna Arhiva

Na finalnom turniru plej-ofa Superlige Srbije, koji je održan u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu, Proleter je zasluženo stigao do zlatne medalje i to mu je 21. titula prvaka države u bogatoj istoriji.

Nakon osvajanja prvog mesta u ligaškom delu takmičenja, Zrenjaninci su u polufinalu bili bolji od Potisja iz Kanjiže, dok su u finalu savladali Spartak iz Subotice rezultatom 5:3.

Subotičanima je tako pripala srebrna medalja, a u borbi za bronzano odličje Radnički iz Beograda pobedio je Potisje sa 6:2.

Za najboljeg rvača proglašen je Dejan Berkec (Spartak Subotica), titulu najboljeg mladog rvača poneo je Balaž Ujhelji (Potisje Kanjiža), a za najboljeg trenera izabran je Đorđe Miolski (Proleter Zrenjanin). Najbolji sudija je Nemanja Tomić.