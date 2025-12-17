Slušaj vest

Manu Pakjao važi za jednog od naboljih boraca svih vremena. Godinama je dominirao u svetskom boksu i bio omiljen je među navijačima.

Međutim, njegov put do vrha nije bio nimalo lak...

Mani Pakjao

Pakjao je imao jako teško detinjstvo. Odrastao je u filipinskoj džungli, a negovi su bili toliko siromašni da nisu mogli ni pirinač da mu prijušte. Sa roditeljima, sestrom i dva mala brata delio je jednu prostoriju, koju je okruživalo drveće kokosa. Od kokosa su i živeli. Otac je prodavao drvo i plodove i tako hranio porodicu.

"Život nam je bio težak, kad je Mani bio dečak. Imali smo samo banane, a kada bih zaradio novac, kupio bih pirinač. Danas jedemo sve što poželimo", rekao je jednom prilikom otac slavnog boksera.

Mani Pakjao Foto: Instagram

Imao je samo 15 godina kada je odlučio da napusti porodicu. Ukrcao se na brod za Manilu i tako uplovio u nemilosrdni svet borbe.

"Kada je tek krenuo nije imao mišiće i nisam mogao očekivao da će jednog dana biti pravi borac. Ali je nakon šest meseci treniranja rekao sam da će biti svetski prvak. Uvek je bio disciplinovan na treninzima, upijao je brzo, vežbao je puno, išao na trčanje. Gledao je Tajsonove mečeve i upijao taktiku. Njegova majka je želela da postane sveštenik, ali Manu je znao da dolazi iz siromašne porodice, da mu roditelji ne mogu finansirati školu i zato je počeo da se bavi boksom", pričao je njegov trener.

Nekada nije imao šta da jede, a sada ne zna na šta će sa parama. Poseduje vile širom sveta: U LA, Filipinima, Laguni... Njegova palata u Makati vredi 10 miliona evra. Poslednjih godina izuzetno je aktivan u politici. Imao je ambicije da postane predsednik Filipina, ali je na izborima prošle godine doživeo neuspeh.

Mani Pakjao Foto: Instagram

U 2013. godini pojavile su se sumnje da slavni bokser boluje od Parkinsonove bolesti. Sumnju je izrazio ugledni filipinski neurolog, međutim, Manu je sve oštro demantovao i nastavio sa sjajnom karijerom.

On je prvi bokser koji je postao svetski prvak u osam različitih bokserskih težinskih kategorija, u kojima je osvojio deset titula svetskog prvaka. Takođe je i prvi bokser koji je linearno osvojio titulu u četiri različite kategorije. Ima nadimke „Mani” i „Pakman”.

Prozvan je „borcem decenije” 2000-tih godina, a više puta proglašen je borcem godine.

Mani Pakjao Foto: Beta Ap



Pakjao je u karijeri zaradio oko 535 miliona dolara - 130 miliona samo od borbe protiv Flojda Mejvedera 2015. godine, a prema procenama "Celebriti Net Vorth-a" trenutno je težak oko 250 miliona.

Naporan rad Pakjaa nije ograničen samo na bokserski ring. Godinama unazad radio je na izgradnji poslovnog carstva, šireći svoje domete u raznim sektorima. Poseduje brojne luksuzne stambene i komercijalne nekretnine, tržni centar.

Uložio je ogroman novac i u industriju hrane i pića, a poseduje i nekoliko teretana.

Međutim, ni to nije sve. Ulagao je Mani i u tehnološke kompanije, medijske i produkcijske kuće na Filipinima, a pokrenuo je i svoj TV kanal. Ulagao je novac i u poljoprivredu, pa je danas vlasnik jedne ogromne plantaže banana.

Bio je na listi najuticajnijih ljudi iz sveta sporta časopisa Tajm za 2009. godinu, ponajviše zbog velike popularnosti i humanitarnih aktivnosti na Filipinima.

Oprobao se Pakjao i u politici. Bio je izabran za senatora u Gornjem domu filipinskog parlamenta, a 2022. godine bio je kandidat i na predsedničkim izborima.

