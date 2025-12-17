Slušaj vest

Kvoterbek Los Anđeles Remsa, Puka Nakua, svoje kopačke za meč nosi u unikatnom koferčiću izrađenom od krokodilske kože i zlata.

Iako njegova godišnja plata iznosi nešto više od milion dolara, Nakua ozbiljno rasipa na krajnje nepotrebne stvari.

Tako je za "kutiju" za svoje kopačke izdvojio nekoliko hiljada dolara.

Kofer je izradio poznati draguljar Mosen Sajed "Moe Diamond", koji je otkrio da da je uložio dosta vremena za to. On je već izrađivao unikatan nakit 23-godišnjem NFL igraču, pa je tako dobio ideju da mu napravi i posebnu torbu za kopačke.

Presvučena je crnom krokodilskom kožom i ukrašena pličicama od čistog zlata na kojima se nalaze posvete Nakui.

"Trebalo mi je nekoliko meseci da završim zbog problema sa dizajnom, ali ispalo je ludo", otkrio je Sajed.

Čini se da je koferčić doneo sreću Nakui, pošto je briljirao na utakmici protiv Detroit Lajonsa. Uhvatio je devet lopti za 181 jard i još dodatno osvojio osam jardi. Na krilima njegove sjajne igre Remsi su slavili rezultatom 41:34 i osigurali mesto u plej-ofu.

Kurir sport