Kraford, koji završava karijeru sa skorom 42:0 i 31 nokautom, ušao je u istoriju u septembru kada je pobedio Saula Kanela Alvareza i ujedinio titule u supersrednjoj kategoriji.

- Svaki borac zna da će ovaj trenutak doći. Nikad se ne zna kada - rekao je 38-godišnji Kraford u video poruci objavljenoj na svom "Jutjub" kanalu.

Kraford, koji je postao profesionalac 2008. godine, istakao je da više nema šta da dokazuje.

- Ovaj sport mi je dao sve. Borio sam se za svoju porodicu. Borio sam se za svoj grad. Borio sam se za dete koje sam nekada bio, ono koje nije imalo ništa osim sna i para rukavica. I uradio sam to na svoj način - rekao je Kraford.

- Pomirio sam se sa onim što sledi. Vreme je - zaključio je on.

