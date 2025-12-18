ZA ŠEST SATI POPIO 41 LITAR PIVA, ŠVARCENEGERA NOSIO KAO OD ŠALE! Nežni džin od 250kg je ulivao strah u kosti! Jednom je u avionu ušao u WC...
Džin Andre bio je čuveni rvač i glumac koji je raspametio planetu svojom neverovatnom veličinom i snagom.
Francuski gorostas Andre Rene Rusimof postao je poznat po svojim legendarnim okršajima sa Hulkom Hoganom u "Wrestlmania" rvanju (američki kečeri).
Andre je bio jedan od napopularnijih kečera na planeti istekao brojne fanove širom sveta. Ogromna popularnost donela mu je i filmsku slavu, pa se nakon rvačke karijere oprobao i u glumačkim vodama.
Nadimak "Džin" nije dobio slučajno. Bio je visok nešto manje od 2,3 metra i težak gotovo 250 kilograma. Verovali ili ne, šaka mu je bila obima 40 centimetara.
Brutus je ispričao kako je Andre napravio haos u avionu tokom leta iz Tokija u SAD koji je trajao 14 časova. Džin je morao da koristi toalet u avionu.
- Bilo je to najveće go*no na svetu, nikada nisam čuo nešto tako. Zvukovi koji su izlazili odatle, smrad koji je krenuo da se širi... U zadnjem delu aviona ljudi su ustajali sa svojih sedišta na prolaze - rekao je Brutus u jednom intervjuu 2023. godine, a prenela je španska "Marka".
- Ljudima je bilo muka, neki su povraćali, vrištali, a svi smo padali na pod od smeha. Nisam mogao da dišem, mora da je do pola napunio vreću za smeće.
Rekorder
Pre pola veka Andre je bio najplaćeniji kečer na svetu, zarađivao je tada neverovatnih 400.000 dolara godišnje.
Zanimljivo, Andre Rusimof bio je i rekorder u ispijanju piva. Verovali ili ne, jednom prilikom je za šest sati uspeo da popije čak 41 litar piva.
Andre je sarađivao sa velikim holivudskim zvezdama u to vreme, bio je jako blizak sa čuvenim Arnoldom Švarcenegerom. Kada je Švarceneger snimao legendarni film o Konanu, Francuz ga je posetio na setu i svi su bili šokirani kada su videli kako slavni glumac izgleda sićušno u odnosu na Andrea.
Postoji još jedna legendarna anegdota koja otkriva koliko je Džin bio snažan. Naime, Andre je uvek voleo da plati račun u restoranu s kim god da je bio.
Jednom prilikom večerao je sa Švarcenegerom, koji je ustao i platio račun bez njegovog znanja. Kada je shvatio šta je Arnold uradio, Andre ga je podigao i odneo u automobil.
Slavni gorostas je preminuo početko 1993. godine od srčanog udara. Imao je samo 47 godina. Dan pred smrt stigao je u Pariz kako bi sahranio oca.